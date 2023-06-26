Gia đình xin đưa con về 'làm ma', bác sĩ giữ lại cứu thoát khỏi tử thần

Tin y tế 26/06/2023 19:13

Thấy con trai liên tục lên cơn co gồng cứng toàn thân, sốt cao vì nhiễm trùng uốn ván, gia đình xin bác sĩ cho đưa về "làm ma", nhưng thầy thuốc vẫn cố gắng giữ lại chữa trị suốt gần 1 tháng.

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh nhân V.S.Đ 16 tuổi, trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, dân tộc Mông, đi làm thuê tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bị tai nạn giao thông trước khi nhập viện 1 tuần.

Bệnh nhân không tiêm uốn ván, mà tự lấy thảo dược (không rõ nguồn gốc) về để đắp nhưng không khỏi. Khi có các dấu hiệu bệnh trở nặng như: vết thương sở sưng nề, chảy dịch nhiều, tím đen, kèm theo cứng hàm, co cứng, gồng cứng toàn thân, khó há miệng, khó nuốt... Ngày 31/5, bệnh nhân đã được gia đình đưa đến Bệnh viện tuyến huyện cấp cứu và bệnh nhân được chuyển tuyến ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị.

Nằm trên giường bệnh, bệnh nhân Đ. liên tục lên cơn co cứng, gồng cứng toàn thân, sốt cao, chẩn đoán nhiễm trùng uốn ván. Gia đình nghèo khó, lại không biết nhiều tiếng phổ thông, không biết chữ, bệnh viện hỗ trợ tiền sữa hàng ngày cho bệnh nhân.

Theo thông tin Vietnamnet, sau 1 tuần, gia đình muốn xin đưa bệnh nhân Đ. về nhà "làm ma", nhưng các bác sĩ khoa Truyền nhiễm đã động viên gia đình cố gắng ở lại cùng thầy thuốc "chiến đấu" với tử thần để cứu bệnh nhân.

Gia đình xin đưa con về 'làm ma', bác sĩ giữ lại cứu thoát khỏi tử thần - Ảnh 1
Bệnh nhân Đ. được bác sĩ thăm khám, trước khi ra viện - Ảnh: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa I Chẩu Văn Tịch, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết nhiều loại thuốc như an thần, kháng sinh; thuốc chống co cứng và giật cứng đã được sử dụng cho bệnh nhân Đ. Thầy thuốc cũng cung cấp dinh dưỡng đảm bảo năng lượng, chống nhiễm toan, trợ tim mạch, chống rối loạn thần kinh thực vật… cho cậu bé này.

Kiên trì điều trị, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân bắt đầu ổn định, giảm dần các triệu chứng co cứng hàm và co cứng toàn thân. Bệnh nhân bắt đầu tự nuốt được, tự ăn uống. Ngày 26/6, sau gần 4 tuần điều trị, bệnh nhân khỏi bệnh, được xuất viện, tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng.

Gia đình xin đưa con về 'làm ma', bác sĩ giữ lại cứu thoát khỏi tử thần - Ảnh 2
Bệnh nhân Đ cùng mẹ ngày ra viện - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

BSCKI Chẩu Văn Tịch cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Khoa Truyền nhiễm cứu sống được bệnh nhân nhiễm trùng uốn ván thể nặng. Từ mấy năm nay, đã có rất nhiều bệnh nhân từ vùng sâu, vùng xa nhiễm bệnh uốn ván xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị, thoát khỏi bàn tay tử thần.

Để phòng bệnh uốn ván, người lớn, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều nên tiêm vaccine phòng bệnh uốn ván. Nếu như bị thương, bị trầy xước khi bị đâm vào đinh, sắt có dính cát, bụi bẩn…cần phải xử lý sạch vết thương và đến cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị và tiêm phòng uốn ván càng sớm càng tốt. Giữ vệ sinh sạch sẽ vết thương tránh nhiễm trùng đề phòng hoại tử…

Suýt chết ở tuổi 31 do thói quen rất nhiều đàn ông Việt đang mắc phải

Suýt chết ở tuổi 31 do thói quen rất nhiều đàn ông Việt đang mắc phải

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện cấp cứu vì đau tức ngực trái âm ỉ. Hai tiếng sau, anh bất ngờ đau ngực, vã mồ hôi, huyết áp giảm sâu, nhịp tim chậm, chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Xem thêm
Từ khóa:   nhiễm trùng uốn ván nhiễm trùng uốn ván

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn