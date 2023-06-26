Thấy con trai liên tục lên cơn co gồng cứng toàn thân, sốt cao vì nhiễm trùng uốn ván, gia đình xin bác sĩ cho đưa về "làm ma", nhưng thầy thuốc vẫn cố gắng giữ lại chữa trị suốt gần 1 tháng.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh nhân V.S.Đ 16 tuổi, trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, dân tộc Mông, đi làm thuê tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bị tai nạn giao thông trước khi nhập viện 1 tuần. Bệnh nhân không tiêm uốn ván, mà tự lấy thảo dược (không rõ nguồn gốc) về để đắp nhưng không khỏi. Khi có các dấu hiệu bệnh trở nặng như: vết thương sở sưng nề, chảy dịch nhiều, tím đen, kèm theo cứng hàm, co cứng, gồng cứng toàn thân, khó há miệng, khó nuốt... Ngày 31/5, bệnh nhân đã được gia đình đưa đến Bệnh viện tuyến huyện cấp cứu và bệnh nhân được chuyển tuyến ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị.

Nằm trên giường bệnh, bệnh nhân Đ. liên tục lên cơn co cứng, gồng cứng toàn thân, sốt cao, chẩn đoán nhiễm trùng uốn ván. Gia đình nghèo khó, lại không biết nhiều tiếng phổ thông, không biết chữ, bệnh viện hỗ trợ tiền sữa hàng ngày cho bệnh nhân. Theo thông tin Vietnamnet, sau 1 tuần, gia đình muốn xin đưa bệnh nhân Đ. về nhà "làm ma", nhưng các bác sĩ khoa Truyền nhiễm đã động viên gia đình cố gắng ở lại cùng thầy thuốc "chiến đấu" với tử thần để cứu bệnh nhân.

Bệnh nhân Đ. được bác sĩ thăm khám, trước khi ra viện - Ảnh: BVCC Bác sĩ chuyên khoa I Chẩu Văn Tịch, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết nhiều loại thuốc như an thần, kháng sinh; thuốc chống co cứng và giật cứng đã được sử dụng cho bệnh nhân Đ. Thầy thuốc cũng cung cấp dinh dưỡng đảm bảo năng lượng, chống nhiễm toan, trợ tim mạch, chống rối loạn thần kinh thực vật… cho cậu bé này. Kiên trì điều trị, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân bắt đầu ổn định, giảm dần các triệu chứng co cứng hàm và co cứng toàn thân. Bệnh nhân bắt đầu tự nuốt được, tự ăn uống. Ngày 26/6, sau gần 4 tuần điều trị, bệnh nhân khỏi bệnh, được xuất viện, tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng. Bệnh nhân Đ cùng mẹ ngày ra viện - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống BSCKI Chẩu Văn Tịch cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Khoa Truyền nhiễm cứu sống được bệnh nhân nhiễm trùng uốn ván thể nặng. Từ mấy năm nay, đã có rất nhiều bệnh nhân từ vùng sâu, vùng xa nhiễm bệnh uốn ván xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị, thoát khỏi bàn tay tử thần. Để phòng bệnh uốn ván, người lớn, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều nên tiêm vaccine phòng bệnh uốn ván. Nếu như bị thương, bị trầy xước khi bị đâm vào đinh, sắt có dính cát, bụi bẩn…cần phải xử lý sạch vết thương và đến cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị và tiêm phòng uốn ván càng sớm càng tốt. Giữ vệ sinh sạch sẽ vết thương tránh nhiễm trùng đề phòng hoại tử…

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