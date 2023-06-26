CẢNH BÁO: Phát hiện vi rút mới, nhiều điểm tương đồng với SARS-CoV-2, có thể gây đại dịch viêm phổi nặng

Tin y tế 26/06/2023 14:17

Dấu hiệu nhiễm vi rút Langya là sốt và các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng, có thể dẫn đến viêm phổi gây tử vong.

Theo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Tạp chí khoa học Nature Communications, Vi rút Langya có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với vi rút SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, cũng gây sốt và các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng.

CẢNH BÁO: Phát hiện vi rút mới, nhiều điểm tương đồng với SARS-CoV-2, có thể gây đại dịch viêm phổi nặng - Ảnh 1
Vi rút Langya - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dấu hiệu nhiễm vi rút Langya là sốt và các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng, có thể dẫn đến viêm phổi gây tử vong.

Vi rút Langya lần đầu tiên được xác định ở người tại Trung Quốc. Năm 2022, nó đã lây nhiễm cho 35 nông dân, có khả năng do tiếp xúc với lợn con.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo đây không phải là lần đầu tiên vi rút Langya thuộc họ Henipavirus xuất hiện.

Các vi rút thuộc họ Henipavirus có bộ gene dài. Vật chủ của nó - ổ chứa vi rút - là một số loài dơi nhỏ, dơi ăn quả, lây truyền sang cho người, lợn, ngựa qua nước tiểu, nước bọt hoặc phân.

Theo nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Ariel Isaacs, vi rút Langya có liên quan chặt chẽ nhất với vi rút Mòjiāng. Giống như COVID-19, Langya và Mòjiāng gây ra bệnh viêm phổi nặng.

Vi rút Mòjiāng có xu hướng gây ra các vết mờ trên phim X-quang phổi ở những người bị nhiễm bệnh, cũng như hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (ARDS) thường gây tử vong, theo một bài báo năm 2020 trên tạp chí Frontiers in Public Health.

Vi rút Mòjiāng được phát hiện vào năm 2012, đã làm 6 thợ mỏ mắc bệnh và giết chết 3 người có tiếp xúc với dơi trong mỏ Tongguan ở Mòjiāng, Trung Quốc.

Nhóm vi rút này hiện đã được đưa vào danh sách các bệnh mà WHO đang ưu tiên nghiên cứu vắc xin và phương pháp điều trị, bởi nó gây tỉ lệ tử vong cao và vật chủ của nó là loài dơi ăn quả thường di cư trên phạm vi toàn cầu dễ gây lây lan rộng.

CẢNH BÁO: Phát hiện vi rút mới, nhiều điểm tương đồng với SARS-CoV-2, có thể gây đại dịch viêm phổi nặng - Ảnh 2
Virus Langya là một phần của họ henipavirus, trong đó có hai loài đã được xác định trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Vi rút Langya có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với vi rút SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

Theo Cổng thông tin của Sở Y tế TP.HCM, sau khi nhiễm phải virus SARS-CoV-2 do lây nhiễm từ người bệnh, thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 - 14 ngày, trung bình là 5 ngày. Trong thời gian này, người bệnh gần như không có triệu chứng gì nhưng virus vẫn tồn tại và có thể lây truyền bệnh.

Sau thời gian ủ bệnh, triệu chứng sớm do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ xuất hiện vào từ 2 - 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với virus. Triệu chứng của mỗi người có thể là khác nhau tùy theo thể virus cũng như khả năng miễn dịch của người bệnh, thường gặp gồm:

- Sốt là dấu hiệu phổ biến sớm nhất để nhận biết một người nhiễm virus SARS-CoV-2, hầu hết người mắc bệnh đều sốt từ 38 độ C trở lên.Triệu chứng sốt thường là gai rét, ớn lạnh.

- Ho khan cũng là triệu chứng nhiễm Covid-19 xuất hiện sớm và phổ biến. Ho do Covid-19 không thể trị dứt điểm với thuốc ho thông thường.

- Cơ thể mệt mỏi, Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 40% bệnh nhân Covid-19 xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi trong giai đoạn sớm, có thể kéo dài suốt thời gian mắc bệnh và cả khi bệnh kết thúc một vài tuần.

Có thể thấy, các triệu chứng sớm của nhiễm Covid-19 rất giống với cảm cúm do virus thông thường nên dễ bị nhầm lẫn.

Diễn biến của nhiễm Covid-19 ở mỗi người có thể khác nhau, do đó triệu chứng cũng không giống nhau nhưng nếu có triệu chứng và tiếp xúc với người bệnh, nên xét nghiệm chẩn đoán bệnh sớm. 

Tức ngực khó thở là dấu hiệu nặng khi nhiễm Covid-19.

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Từ khóa:   vi rút gây viêm phổi Vi rút Langya COVID-19

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