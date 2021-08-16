Một phân tích mới từ Mỹ đã tìm ra tỷ lệ nhiễm COVID-19 không triệu chứng sau khi xem xét hơn 350 nghiên cứu lớn nhỏ.

Một phân tích mới từ các nhà nghiên cứu Mỹ đã tìm ra tỷ lệ nhiễm COVID-19 không triệu chứng sau khi xem xét hơn 350 nghiên cứu lớn nhỏ. Họ cho biết, việc đánh giá khả năng COVID-19 âm thầm lây lan là vô cùng quan trọng.

Các nhà khoa học đã phát hiện rằng nhiều người bệnh đã nhiễm virus mà không hề hay biết vì không có bất kỳ triệu chứng cảnh báo nào ngoài ngứa họng. Việc tính toán tỷ lệ nhiễm COVID-19 không triệu chứng gặp nhiều thách thức vì khó phân biệt được những người thực sự không có triệu chứng và những người chưa có triệu chứng khởi phát.

Mới đây, trên tạp chí khoa học PNAS, nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã phân tích tổng cộng hơn 350 cuộc nghiên cứu liên quan đến vấn đề này để tìm ra câu trả lời cho việc tỷ lệ nhiễm COVID-19 không triệu chứng thực sự là bao nhiêu.

Việc tìm ra tỷ lệ nhiễm COVID-19 không triệu chứng khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Vì nếu không sốt, mất khứu giác, đau họng, đau nhức và ho, một người có thể sẽ không nghĩ đến chuyện đi làm xét nghiệm. Chưa hết, SARS-CoV-2 có thể tạo ra nhiều triệu chứng khác nhau, một số triệu chứng mà chúng ta vẫn còn đang tìm hiểu.

Việc tìm ra tỷ lệ nhiễm COVID-19 không triệu chứng khó hơn tưởng tượng rất nhiều

Để giải quyết những hạn chế này, nhóm nghiên cứu Mỹ đã tiến hành phân tích tổng hợp riêng biệt về về các ca nhiễm Covid-19 đã được xác nhận. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phát hiện khoảng 35% các trường hợp nhiễm COVID-19 không có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn có triệu chứng.

Các ước tính vào giai đoạn đầu của đại dịch dao động từ 4% cho đến 81%. Sau đó, các nhà khoa học ước tính một cách thận trọng hơn – dưới 20% người bệnh có thể không có bất kỳ dấu hiệu nào. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thế giới cần nhiều nghiên cứu hơn để bổ sung vào dữ liệu về tỷ lệ nhiễm COVID-19 không triệu chứng.

Nghiên cứu mới này gửi gắm một thông điệp rõ ràng. Nhiều người trong chúng ta có thể mang virus SARS-CoV-2 trong cơ thể dù cảm thấy khỏe. Khi tiêm vaccine COVID-19 sẽ giúp hạn chế các triệu chứng. Việc đánh giá khả năng COVID-19 âm thầm lây lan giữa chúng ta trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn toa thuốc cụ thể và cách chăm sóc cho F0 cách ly điều trị COVID-19 tại nhà Ngày 15/8, ông Tăng Chí Thượng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã có văn bản cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe cho người F0 cách ly tại nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-chi-ra-ty-le-nguoi-nhiem-covid-19-khong-co-trieu-chung-nham-danh-gia-kha-nang-am-tham-lay-lan-cua-dich-benh-418478.html