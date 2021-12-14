Nghiên cứu dự báo TP.HCM bùng dịch trong 3 tháng tới: Khả năng lên tới 1,2 triệu ca, Omicron bùng phát từ 1/2022

Tin y tế 14/12/2021 12:25

Dựa trên những số liệu được công bố và các kịch bản tình huống, nhóm nghiên cứu dự báo TP.HCM sẽ hứng làn sóng dịch Covid-19 mới trong 3 tháng tới.

Dẫn tin từ Thanh Niên, nghiên cứu của nghiên cứu sinh Ngô Hoàng Anh và TS Romain Ragonnet dưới sự theo dõi của Đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại Đại học Monash (Úc) dự báo nhiều khả năng có ít nhất một làn sóng dịch mới trong 3 tháng đầu năm 2022.

Nghiên cứu dự báo TP.HCM bùng dịch trong 3 tháng tới: Khả năng lên tới 1,2 triệu ca, Omicron bùng phát từ 1/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên số liệu các ca dương tính Covid-19 hằng ngày được Sở Y tế TP.HCM công bố, số giường bệnh nhân nặng đang sử dụng và số ca tử vong hằng ngày, nhóm nghiên cứu đã có được kết quả hiệu chỉnh trùng khớp hoàn toàn với diễn biến tại TP.HCM trong thời gian vừa qua.

Nghiên cứu dự báo TP.HCM bùng dịch trong 3 tháng tới: Khả năng lên tới 1,2 triệu ca, Omicron bùng phát từ 1/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu dự báo, từ 1/12/2021 đến 30/6/2022, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ghi nhận được sẽ dao động từ 700.000 - 1,2 triệu ca; số ca tử vong do Covid-19 dao động từ khoảng 11.500 - 26.000; số giường hồi sức cấp cứu (bao gồm các giường ECMO, thở máy xâm lấn và không xâm lấn) cần phải chuẩn bị ít nhất là 1.700 giường.

Nghiên cứu dự báo TP.HCM bùng dịch trong 3 tháng tới: Khả năng lên tới 1,2 triệu ca, Omicron bùng phát từ 1/2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nếu xảy ra biến thể Omicron hệ thống y tế của TP.HCM sẽ chịu áp lực rất lớn, cùng với đó là số ca tử vong sẽ tăng gấp 1,5 đến 2 lần. Trong tình huống giả sử nếu xảy ra biến thể Omicron, thì biến thể này sẽ bắt đầu bùng phát từ ngày 1/1/2022.

Nghiên cứu dự báo TP.HCM bùng dịch trong 3 tháng tới: Khả năng lên tới 1,2 triệu ca, Omicron bùng phát từ 1/2022 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Từ những nghiên cứu dự báo, nhóm nghiên cứu khuyến nghị nên nhanh chóng tiêm chủng bổ sung mũi 3 sau 6 tháng, đặc biệt là đối với nhóm có nguy cơ cao, hạn chế tụ tập đông người đặc biệt là trong dịp Giáng sinh và năm mới sắp tới… cùng với đó là những biện pháp phòng chống dịch bệnh để tránh xảy ra tình huống xấu nhất.

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Từ khóa:   covid-19 covid19 tại tphcm SARS-CoV-2

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