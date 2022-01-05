Ngày 5/1, Việt Nam ghi nhận 17.017 ca mắc COVID-19, trong đó có 12.299 ca cộng đồng

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 5/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.505), Tây Ninh (862), Hải Phòng (792), Khánh Hòa (782), Bình Định (735), Cà Mau (687), Bình Phước (682), Vĩnh Long (657), Trà Vinh (576), Bến Tre (499), TP. Hồ Chí Minh (448), Bắc Ninh (365), Thanh Hóa (351), Hưng Yên (345), Quảng Ninh (337), Bình Thuận (329), Bạc Liêu (306), Cần Thơ (282), Đắk Lắk (273), Thừa Thiên Huế (260), Đà Nẵng (245), Thái Nguyên (239), Hải Dương (229), Lâm Đồng (228), Hà Giang (227), Quảng Ngãi (215), Kiên Giang (202), Sóc Trăng (196), An Giang (193), Vĩnh Phúc (191), Bắc Giang (187), Quảng Nam (180), Đắk Nông (152), Thái Bình (148), Nam Định (138), Đồng Tháp (137), Phú Yên (136), Lạng Sơn (131), Gia Lai (126), Hòa Bình (121), Nghệ An (109), Tiền Giang (105), Đồng Nai (103), Phú Thọ (99), Sơn La (97), Ninh Bình (85), Bà Rịa - Vũng Tàu (81), Hà Nam (75), Quảng Trị (68), Bình Dương (66), Ninh Thuận (51), Bắc Kạn (45), Lào Cai (43), Điện Biên (42), Quảng Bình (41), Hậu Giang (35), Long An (34), Tuyên Quang (30), Yên Bái (27), Cao Bằng (22), Hà Tĩnh (21), Kon Tum (12), Lai Châu (12).

- Tính từ 16h ngày 04/01 đến 16h ngày 05/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.168 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 12.299 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-216), Đắk Lắk (-94), Tây Ninh (-54).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh (+380), Cà Mau (+237), Vĩnh Long (+226).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 16.133 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (6), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.817.721 ca nhiễm, đứng thứ 30/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 18.424 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.811.863 ca, trong đó có 1.433.229 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (505.971), Bình Dương (291.127), Đồng Nai (98.286), Tây Ninh (79.699), Hà Nội (56.735).