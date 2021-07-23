Trước tình hình liên tục xuất hiện các ca bệnh ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây nhiễm, Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân tự giác khai báo y tế thường xuyên.

Báo Tuổi Trẻ mới đây dẫn nội dung thông tin Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trao đổi với báo chí sáng 23/7 cho biết, những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội và các địa phương khác tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt tại Hà Nội, biến chủng Delta đang khiến các ca nhiễm mới ngoài cộng đồng tăng nhanh. Theo đó, Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân trên địa bàn TP tự giác, thường xuyên khai báo y tế tại địa chỉ tokhaiyte.vn để sớm phát hiện các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm (có biểu hiện ho, sốt), giúp cơ quan chức năng sớm truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch.

“Với đặc điểm của biến chủng Delta là hơn 50%, thậm chí lên tới 80% người mắc ít triệu chứng ban đầu thì việc mở rộng xét nghiệm sàng lọc nhằm xác định chính xác các ca chỉ điểm không có yếu tố dịch tễ. Từ đó truy vết, khoanh vùng nhanh và hiệu quả, làm sạch mầm bệnh tiềm ẩn, có ý nghĩa quyết định hiệu quả phòng, chống dịch trong những ngày tới” - báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch Hà Nội cho hay căn cứ cơ sở dữ liệu do người dân khai báo, cơ quan y tế của TP sẽ tổ chức xét nghiệm sàng lọc để nhanh chóng phát hiện các ca nhiễm mới. "Đây không chỉ là cách để bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ người thân, gia đình và cộng đồng", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.Hà Nội, sáng 23/7, địa phương này công bố thêm 21 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 2 trường hợp không rõ nguồn lây. Như vậy, đợt dịch lần 4, Hà Nội đã ghi nhận 639 ca Covid-19, trong đó 370 ca ghi nhận trong 2 tuần qua. Trước đó, từ 0h ngày 19/7, TP.Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, không tụ tập quá 5 người, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu.

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