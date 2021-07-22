Một sản phụ nhiễm Covid-19 ở Đồng Nai tử vong, con sơ sinh đang được chăm sóc, theo dõi

Tin y tế 22/07/2021 09:05

Tối 21/7, Sở Y tế Đồng Nai thông tin, một sản phụ ở Đồng Nai tử vong do mắc Covid-19.

Dẫn tin từ VTC News, sản phụ ở Đồng Nai tử vong do mắc Covid-19 là NTTT (28 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa). Trước đó, ngày 14/7, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chờ sinh. Qua kiểm tra, bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và được chỉ định mổ lấy thai. Sau khi thực hiện mổ lấy thai, em bé được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để các bác sĩ chăm sóc, theo dõi. Hiện tại sức khỏe của em bé ổn định, ăn uống tốt.

Còn sản phụ T, do mắc Covid-19 nên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để điều trị. Đến ngày 20/7, bệnh nhân diễn tiến nặng và được đặt máy thở. Đến chiều 21/7, bệnh nhân tử vong. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, chẩn đoán nguyên nhân tử vong của bệnh nhân do viêm phổi mức độ nguy kịch, mắc Covid-19, hậu sản.

Một sản phụ nhiễm Covid-19 ở Đồng Nai tử vong, con sơ sinh đang được chăm sóc, theo dõi - Ảnh 1
Bệnh viện đa khoa Long Khánh đang điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng - Ảnh: Thanh Niên

 Theo Thanh Niên, tính đến nay Đồng Nai đã có 3 bệnh nhân tử vong do Covid-19. Trước đó hai bệnh nhân tử vong cũng là nữ, một người 48 tuổi và người còn lại 29 tuổi. Theo Sở Y tế Đồng Nai, hiện có vài bệnh nhân Covid-19 nữa tình hình cũng rất nặng.

Trong một diễn biến liên quan đền tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai, cũng theo nguồn trên, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tăng thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đến hết ngày 1/8 nhằm nhằm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tiến tới khống chế, giảm thiểu các nguồn lây nguy hiểm trong cộng đồng. Trước đó, từ ngày 9/7, Đồng Nai đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thời gian 15 ngày. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp tại 7 địa phương đã xuất hiện dịch trong khu công nghiệp gồm: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, H.Vĩnh Cửu, H.Nhơn Trạch, H.Thống Nhất, HTrảng Bom và H.Thống Nhất phải thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa điểm”.

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