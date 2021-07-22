NÓNG: Hà Nội truy vết khẩn người tập thể dục, đạp xe quanh Hồ Tây liên quan ca mắc Covid-19

Tin y tế 22/07/2021 15:41

Ca mắc Covid-19 được xác định có đi dạo, tiếp xúc với người tập thể dục ở Hồ Tây, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 22/7, UBND phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) vừa có thông báo truy vết những người đi tập thể dục và đi dạo liên quan đến ca mắc Covid-19 tại đường Thuỵ Khuê. 

Theo đó, báo cáo dẫn thông tin truy vết ca mắc COVID-19 cho thấy, trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 20h30 phút ngày 15/7, bệnh nhân F0 này đã tập thể dục và đạp xe tại các tuyến phố quanh Hồ Tây, vườn Lạc Long Quân, phố Vũ Tuấn Chiêu (khu vực rặng nhãn) phường Nhật Tân, có tiếp xúc với một số người nhưng không nhớ ai. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan tới trường hợp này.

Phường Nhật Tân ra thông báo: Đề nghị tất cả những ai đã đến mua vé xổ số tại 40 phố Thuỵ Khuê và tất cả những ai đã đi tập thể dục, dạo chơi tại vườn hoa Lạc Long Quân, phố Nhật Chiêu, phố Vũ Tuấn Chiêu (khu vực rặng nhãn), trong thời gian từ 18h30 đến 20h30 phút ngày 15/7 phải lập tức khai báo y tế với Trạm y tế phường Nhật Tân và tự cách ly để theo dõi sức khoẻ theo hướng dẫn của Trạm y tế phường. 

NÓNG: Hà Nội truy vết khẩn người tập thể dục, đạp xe quanh Hồ Tây liên quan ca mắc Covid-19 - Ảnh 1
Hà Nội truy vết người tập thể dục, đạp xe ở hồ Tây liên quan ca F0 ở Thụy Khuê - Ảnh minh họa: Internet

 Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, dừng mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Trước đó, thành phố cũng dừng hoạt động nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ, quán cắt tóc gội đầu, hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng từ 0h ngày 13/7.

Trong một diễn biến liên quan, theo Thông tấn xã Việt Nam, trưa 22/7, Hà Nội ghi nhận thêm 34 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 4 trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các F0 phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt (chùm ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát), 7 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm, Đống Đa, 11 trường hợp liên quan chùm Tân Mai-Hoàng Mai, 1 trường hợp liên quan chùm Bố Trại Găng (Hai Bà Trưng) và 1 trường hợp liên quan chùm Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng. Đặc biệt, riêng huyện Thạch Thất ghi nhận 10 trường hợp mắc mới đều là trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt (chùm ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát).

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