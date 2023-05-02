Hơn 176.300 người bệnh khám, cấp cứu trong 3 ngày nghỉ lễ, 1.026 ca tử vong

Tin y tế 02/05/2023 15:46

Chiều nay 2/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, sau 3 ngày nghỉ lễ số người bệnh khám, cấp cứu là 176.300 người, số người bệnh tử vong là 1.026 người bệnh.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, chiều 2/5, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy, sau ba ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 2/5), tổng số có 4.574 trường hợp khám, kiểm tra do tai nạn giao thông, trong đó số trường hợp thăm khám từ 7h ngày 1/5- 7h ngày 2/5 là 1.541 trường hợp.

Hơn 176.300 người bệnh khám, cấp cứu trong 3 ngày nghỉ lễ, 1.026 ca tử vong - Ảnh 1
3 ngày nghỉ lễ ghi nhận 176.300 người bệnh khám, cấp cứu - Ảnh minh họa: Internet

Số người bệnh tai nạn giao thông chuyển viện là 1.145 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông ra viện là 1.886 trường hợp.  Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 56 người bệnh. Trong đó, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 14 người bệnh, tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh là 30 người bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 12 người bệnh.

Theo báo cáo này, tổng số người bệnh đang điều trị tại thời điểm báo cáo 7 giờ sáng ngày 2/5 là 191.601 người bệnh.

Như vậy, tổng hợp sau 3 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 176.300 người bệnh. Số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 71.506 người bệnh. Số người bệnh ra viện là 54.938 người bệnh. Số người bệnh chuyển viện là 6.254 người bệnh. 

Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, và tiên lượng tử vong xin về là 1.026 người bệnh.

Về tình hình bệnh nhân COVID-19, theo thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tổng số người bệnh COVID-19 đang điều trị tại thời điểm báo cáo 7 giờ sáng ngày 2/5 là 4.004 người bệnh.

Hơn 176.300 người bệnh khám, cấp cứu trong 3 ngày nghỉ lễ, 1.026 ca tử vong - Ảnh 2
Các bác sỹ cấp cứu cho một nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện - Ảnh minh họa: Internet

Sau 3 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám COVID-19 là 3.295 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 1.785 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 ra viện là 1.148 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 chuyển viện là 122 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 tử vong là 11 người bệnh.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong 2 ngày lễ, cả nước có 786 người tử vong, hơn 3.000 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông. Trong đó có 34 người tử vong.

Để tăng cường công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ban hành văn công văn số 448/KCB-QLCL&CĐT đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thường trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để thường trực cấp cứu chung và cấp cứu do tai nạn giao thông, thu dung điều trị COVID-19.

Song song đó, các đơn vị phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa liên quan các sự kiện tập trung đông người (nếu có) tại địa phương.

 

 

Tin mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày đầu nghỉ lễ

Tin mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày đầu nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhiều địa phương vẫn thực hiện công tác tiêm vaccine COVID-19 không nghỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   TNGT Covid-19 nghi le 30/4-1/5 tin nong

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 25 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 26 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 27 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 31 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 38 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 41 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg