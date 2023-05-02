Chiều nay 2/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, sau 3 ngày nghỉ lễ số người bệnh khám, cấp cứu là 176.300 người, số người bệnh tử vong là 1.026 người bệnh.
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Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, chiều 2/5, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy, sau ba ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 2/5), tổng số có 4.574 trường hợp khám, kiểm tra do tai nạn giao thông, trong đó số trường hợp thăm khám từ 7h ngày 1/5- 7h ngày 2/5 là 1.541 trường hợp.
Số người bệnh tai nạn giao thông chuyển viện là 1.145 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông ra viện là 1.886 trường hợp. Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 56 người bệnh. Trong đó, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 14 người bệnh, tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh là 30 người bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 12 người bệnh.
Theo báo cáo này, tổng số người bệnh đang điều trị tại thời điểm báo cáo 7 giờ sáng ngày 2/5 là 191.601 người bệnh.
Như vậy, tổng hợp sau 3 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 176.300 người bệnh. Số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 71.506 người bệnh. Số người bệnh ra viện là 54.938 người bệnh. Số người bệnh chuyển viện là 6.254 người bệnh.
Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, và tiên lượng tử vong xin về là 1.026 người bệnh.
Về tình hình bệnh nhân COVID-19, theo thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tổng số người bệnh COVID-19 đang điều trị tại thời điểm báo cáo 7 giờ sáng ngày 2/5 là 4.004 người bệnh.
Sau 3 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám COVID-19 là 3.295 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 1.785 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 ra viện là 1.148 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 chuyển viện là 122 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 tử vong là 11 người bệnh.
Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong 2 ngày lễ, cả nước có 786 người tử vong, hơn 3.000 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông. Trong đó có 34 người tử vong.
Để tăng cường công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ban hành văn công văn số 448/KCB-QLCL&CĐT đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thường trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để thường trực cấp cứu chung và cấp cứu do tai nạn giao thông, thu dung điều trị COVID-19.
Song song đó, các đơn vị phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa liên quan các sự kiện tập trung đông người (nếu có) tại địa phương.