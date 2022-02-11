F0 điều trị tại nhà cần được cấp cứu và chuyển viện ngay nếu xuất hiện những dấu hiệu này!

Tin y tế 11/02/2022 08:35

Theo hướng dẫn mới nhất do Bộ Y tế vừa ban hành nêu rõ 11 dấu hiệu F0 đang điều trị tại nhà cần được cấp cứu kịp thời và chuyển viện điều trị.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, cụ thể, khi F0 đang điều trị tại nhà nếu xuất hiện một trong 11 dấu hiệu dưới đây cần phải báo ngay với cơ quan y tế, cơ sở quản lý người mắc Covid-19 tại nhà, trạm y tế xã,… để được xử trí cấp cứu và chuyển viện điều trị kịp thời. Chi tiết 11 dấu hiệu như sau:

1) Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường: thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít thì hít vào.

2) Nhịp thở

- Người lớn: nhịp thở ≥ 20 lần/phút

- Trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi: Nhịp thở: ≥ 40 lần/phút,

- Trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi: nhịp thở: ≥ 30 lần/phút

(Lưu ý ở trẻ em: đếm đủ nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc).

3) SpO2 ≤ 96% (trường hợp phát hiện chỉ số SpO2 bất thường cần đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút, khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo).

4) Mạch nhanh > 120 nhịp/phút hoặc < 50 nhịp/phút.

F0 điều trị tại nhà cần được cấp cứu và chuyển viện ngay nếu xuất hiện những dấu hiệu này! - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

5) Huyết áp thấp: huyết áp tối đa < 90 mmHg, huyết áp tối thiểu < 60 mmHg (nếu có thể đo).

6) Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu.

7) Thay đổi ý thức: lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt/mệt lả, trẻ quấy khóc, li bì khó đánh thức, co giật.

8) Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân.

9) Không thể uống hoặc bú kém/giảm, ăn kém, nôn (ở trẻ em). Trẻ có biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống: sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi dâu tây, ngón tay chân sưng phù nổi hồng ban...

10) Mắc thêm bệnh cấp tính: sốt xuất huyết, tay chân miệng...

11) Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người mắc COVID-19 mà thấy cần báo cơ sở y tế.

Ngày 10/2, Việt Nam ghi nhận 26.032 ca nhiễm COVID-19, có 7 địa phương trên 1.000 bệnh nhân, Hà Nội dẫn đầu với 2.887 F0

Ngày 10/2, Việt Nam ghi nhận 26.032 ca nhiễm COVID-19, có 7 địa phương trên 1.000 bệnh nhân, Hà Nội dẫn đầu với 2.887 F0

Tính từ 16h ngày 09/02 đến 16h ngày 10/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.032 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 26.023 ca ghi nhận trong nước.

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