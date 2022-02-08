Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế: F0 có bệnh nền có thể được cách ly tại nhà nếu đáp ứng các điều kiện sau!

Tin y tế 08/02/2022 13:56

Như vậy, theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, kể cả người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vắc xin,... cũng có thể được tự điều trị Covid-19 tại nhà nếu có đáp ứng các tiêu chí lâm sàng và khả năng tự chăm sóc bản thân.

Theo Vietnamnet đưa tin về hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, F0 có bệnh nền có thể được cách ly tại nhà nếu tình trạng ổn định, không có dấu hiệu viêm phổi và đủ khả năng tự chăm sóc. Cụ thể, F0 phải đảm bảo 3 tiêu chí lâm sàng sau:

- Là người mắc Covid-19 (được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi; tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị.

- Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở < 20 lần/phút, SpO2 > 96% khi thở khí trời, không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.

- Không mắc bệnh nền, hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế: F0 có bệnh nền có thể được cách ly tại nhà nếu đáp ứng các điều kiện sau! - Ảnh 1
Bác sĩ dặn dò người nhà cách chăm sóc F0 tại nhà - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, F0 phải có khả năng tự chăm sóc bản thân:

- Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh và có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

- Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu: Có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính…

- Trường hợp người mắc Covid-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng 2 yêu cầu trên.

Trước đây, tại Quyết định 4038/QĐ-BYT để được tự cách ly tại nhà, ngoài việc không có dấu hiệu viêm phổ, khó thở,... người mắc Covid-19 còn phải đáp ứng các tiêu chí khác như: Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 sau 14 ngày hoặc không có bệnh nền, không đang mang thai,...

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