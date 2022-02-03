Cả nước có ngày thứ 5 liên tiếp giảm số F0 mới ghi nhận, Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới

Lần đầu tiên trong năm 2022, số ca mắc Covid-19 tại Việt thấp hơn ngưỡng 10.000 trường hợp. Cả nước cũng có ngày thứ 5 liên tiếp giảm số ca mắc mới.

Theo thông tin từ Zing News, tính từ 16h ngày 1/2 đến 16h ngày 2/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.744 ca nhiễm mới. Trong đó, 22 ca nhập cảnh và 8.722 F0 ghi nhận trong nước (giảm 2.289 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 5.057 trường hợp trong cộng đồng).

Một số đơn vị ghi nhận số ca mắc nhiều trong ngày như: Hoàng Mai (228), Đống Đa (187), Đông Anh (185), Nam Từ Liêm (156), Long Biên (154), Chương Mỹ (139), Gia Lâm (132), Bắc Từ Liêm (124),…

Tính từ 27/4/2021, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.288.441. Trong đó, 2.066.036 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19. Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với 2.716 trường hợp. Số ca mắc mới trong ngày trên địa bàn thành phố phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã.

Từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 137.394 ca dương tính với SARS-CoV-2 (không tính ca ghi nhận tại các bệnh viện trước ngày 30/9/2021 và các ca nhập cảnh), trong đó có 36.347 ca cộng đồng và 101.047 ca khu cách ly.

Ảnh minh họa: Internet

Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới. Trong khi đó, một số tỉnh, thành như Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Nam giảm xuống ngưỡng dưới 400 F0.

Tính từ 16h ngày 1/2 đến 16h ngày 2/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.744 ca nhiễm mới. Trong đó, 22 ca nhập cảnh và 8.722 F0 ghi nhận trong nước (giảm 2.289 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 5.057 trường hợp trong cộng đồng).

Lần đầu tiên trong năm 2022, số ca mắc Covid-19 tại Việt thấp hơn ngưỡng 10.000 trường hợp. Cả nước cũng có ngày thứ 5 liên tiếp giảm số ca mắc mới.

Tính từ 27/4/2021, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.288.441. Trong đó, 2.066.036 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Hà Nội có gần 60.000 F0 đang điều trị

Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với 2.716 trường hợp. Số ca mắc mới trong ngày trên địa bàn thành phố phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã.

Về công tác điều trị, hiện toàn thành phố có 59.832 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (151), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (168), tại các bệnh viện của Hà Nội là (2.507), cơ sở thu dung điều trị thành phố (142), cơ sở thu dung quận, huyện (1168), theo dõi cách ly tại nhà (55.696). Trong ngày, địa phương không ghi nhận bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung; số ca tử vong trong ngày là 5 trường hợp, tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 662 người.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thành phố Hà Nội vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết. Trong ngày 1/2, toàn thành phố tiêm được 2.434 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 là 14.747.595 mũi tiêm, 245.526 mũi bổ sung và 2.378.886 mũi vaccine nhắc lại.