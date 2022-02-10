Bản tin tối của Bộ y tế cho biết, ngày 10/2, Việt Nam ghi nhận 26.032 ca nhiễm mới.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.887), Nghệ An (1.749), Hải Phòng (1.366), Hải Dương (1.329), Nam Định (1.189), Bắc Ninh (1.079), Hòa Bình (1.073), Thanh Hóa (996), Đà Nẵng (939), Bắc Giang (876), Vĩnh Phúc (847), Bình Định (744), Thái Nguyên (735), Ninh Bình (715), Phú Thọ (628), Quảng Nam (490), Thái Bình (485), Quảng Bình (468), Lạng Sơn (467), Kon Tum (437), Quảng Ninh (424), Phú Yên (372), Lâm Đồng (365), Sơn La (358), Quảng Trị (350), Lào Cai (330), Bình Phước (305), Tuyên Quang (304), Đắk Nông (298), Đắk Lắk (287), Hưng Yên (261), Thừa Thiên Huế (246), Khánh Hòa (244), TP. Hồ Chí Minh (241), Hà Nam (223), Yên Bái (197), Quảng Ngãi (196), Bà Rịa - Vũng Tàu (187), Cà Mau (171), Cao Bằng (146), Điện Biên (141), Hà Giang (128), Lai Châu (89), Bắc Kạn (85), Bạc Liêu (82), Bình Thuận (80), Vĩnh Long (69), Bến Tre (63), Long An (39), Bình Dương (36), Hà Tĩnh (33), Trà Vinh (30), Hậu Giang (26), Tây Ninh (22), Đồng Tháp (20), Cần Thơ (19), Đồng Nai (18), Kiên Giang (17), An Giang (10), Ninh Thuận (9), Tiền Giang (3).

- Tính từ 16h ngày 09/02 đến 16h ngày 10/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.032 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 26.023 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.070 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 8.264 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Tĩnh (-986), Gia Lai (-215), Phú Thọ (-172).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hòa Bình (+1.055), Bắc Giang (+377), Lạng Sơn (+352).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 18.077 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.430.683 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 24.616 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.423.553 ca, trong đó có 2.203.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (515.109), Bình Dương (293.068), Hà Nội (159.735), Đồng Nai (100.002), Tây Ninh (88.659).