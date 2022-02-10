Đây là lần đầu tiên TP.HCM không có ca tử vong vì Covid-19 sau đợt bùng phát từ cuối tháng 4/2021. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt của thành phố sau thời gian dài phòng chống dịch bệnh.
- Ngày 8/2, Việt Nam ghi nhận 21.909 ca mắc COVID-19, Hà Nội gần 3.000 ca nhiễm, Nghệ An và Hải Dương trên 1.000 F0
- Ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết (7/2), Việt Nam ghi nhận 16.815 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 2.704 ca so với ngày trước đó
Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Bản tin tối của Bộ y tế cho biết, từ 16h ngày 8/2 đến 16h ngày 9/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.953 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.052 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 16.608 ca trong cộng đồng).
Số ca tử vong ghi nhận trong ngày là 93 ca tử vong. Trong đó, tại TP.HCM có 3 bệnh nhân. Tuy nhiên, theo số liệu từ Bộ Y tế thì 3 ca tử vong được chuyển đến từ địa phương khác. Cụ thể, đây là các bệnh nhân nặng và nguy kịch được chuyển từ Long An (2 người) và Bình Phước (1 người).
Như vậy, đây là lần đầu tiên TP.HCM không có ca tử vong vì Covid-19 sau đợt bùng phát từ cuối tháng 4/2021. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt của thành phố sau thời gian dài phòng chống dịch bệnh.