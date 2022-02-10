Đây là lần đầu tiên TP.HCM không có ca tử vong vì Covid-19 sau đợt bùng phát từ cuối tháng 4/2021. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt của thành phố sau thời gian dài phòng chống dịch bệnh.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Bản tin tối của Bộ y tế cho biết, từ 16h ngày 8/2 đến 16h ngày 9/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.953 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.052 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 16.608 ca trong cộng đồng).

Số ca tử vong ghi nhận trong ngày là 93 ca tử vong. Trong đó, tại TP.HCM có 3 bệnh nhân. Tuy nhiên, theo số liệu từ Bộ Y tế thì 3 ca tử vong được chuyển đến từ địa phương khác. Cụ thể, đây là các bệnh nhân nặng và nguy kịch được chuyển từ Long An (2 người) và Bình Phước (1 người).

Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, đây là lần đầu tiên TP.HCM không có ca tử vong vì Covid-19 sau đợt bùng phát từ cuối tháng 4/2021. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt của thành phố sau thời gian dài phòng chống dịch bệnh.

Vaccine Covivac do Việt Nam sản xuất đủ điều kiện thử nghiệm giai đoạn 3, có khả năng sinh kháng thể cao hơn AstraZeneca Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức) kết luận Covivac đạt yêu cầu về an toàn. Vaccine cũng có khả năng dung nạp và sinh kháng thể trung hòa cao hơn so với vaccine đối chứng (vaccine AstraZeneca).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-vui-lan-dau-tien-tphcm-khong-ghi-nhan-ca-tu-vong-do-covid-19-ke-tu-khi-bung-dich-449435.html