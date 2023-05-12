Đề xuất MỚI: Công dân được công nhận chuyển đổi giới tính 1 lần trong đời

Tin y tế 12/05/2023 17:26

Ngày 12/5, tại kì họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) đã đề xuất dự án Luật Chuyển đổi giới tính vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 - 2024.

Theo thông tin từ báo Người lao động, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết,sau khi tiếp thu ý kiến từ phiên họp hồi tháng 4, ông nhận thấy cần điều chỉnh tên gọi từ Luật Bản dạng giới thành Luật Chuyển đổi giới tính. Theo đó, liên quan tới điều kiện để công dân được chuyển đổi giới tính được điều chỉnh theo hướng giảm số lần được công nhận giới tính mới từ 2 lần xuống 1 lần trong cuộc đời. 

Đề xuất MỚI: Công dân được công nhận chuyển đổi giới tính 1 lần trong đời - Ảnh 1
Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Nhằm phản ánh chính xác phạm vi, bản chất đối tượng điều chỉnh của đề nghị xây dựng luật. Cùng với đó, hồ sơ dự thảo luật đã được điều chỉnh cơ bản ở 4 nhóm vấn đề, thay đổi khoảng 60% so với hồ sơ cũ. Đồng thời đã thu hẹp phạm vi, đối tượng điều chỉnh, chỉ tập trung vào người đã can thiệp y học thành hai dạng giới nam và nữ.

Đề xuất MỚI: Công dân được công nhận chuyển đổi giới tính 1 lần trong đời - Ảnh 2

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí - Ảnh: Báo Người lao động

Tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu 4 nhóm chính sách chính: Điều kiện để công dân được chuyển đổi giới tính; thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân; xác nhận giới tính đối với các trường hợp đã thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính trước ngày Luật Chuyển đổi giới tính có hiệu lực và thẩm quyền và thủ tục công nhận giới tính của người chuyển đổi giới tính.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Chính phủ ủng hộ đại biểu Quốc hội trình đề nghị xây dựng luật này. Qua đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, đã nhiều lần có ý kiến rất rõ, đề nghị xem xét lại việc cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch cấp huyện công nhận giới tính của người đã chuyển đổi giới tính. "Việc một cá nhân chuyển đổi giới tính không chỉ liên quan đến hộ tịch của họ mà còn ảnh hưởng đến nhiều giấy tờ tùy thân khác như căn cước công dân, hộ chiếu, các thông tin trên văn bằng chứng chỉ, giấy phép lái xe, các giấy tờ về chứng minh tài sản...", thứ trưởng nói.

Đề xuất MỚI: Công dân được công nhận chuyển đổi giới tính 1 lần trong đời - Ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Báo Người lao động

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên đề nghị dự thảo luật cần thể hiện rõ hơn về mức độ can thiệp y học để chuyển đổi giới tính vì vấn đề này ảnh hưởng đến việc xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính. Đồng thời, đại biểu cần nghiên cứu về một số quyền, nghĩa vụ mang tính đặc thù của cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính.

Liên quan đến can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc tiêu chuẩn chặt chẽ của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi can thiệp y học trong phẫu thuật chuyển đổi giới tính, tránh rủi ro trong quá trình phẫu thuật.

Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao đại biểu Quốc hội đã tích cực, tâm huyết, với tinh thần cầu thị và ý thức trách nhiệm cao, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH và các cơ quan để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật đề nghị thể hiện rõ hơn về mức độ can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

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