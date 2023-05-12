Hy hữu: Gấp rút cấp cứu thai nhi ngôi ngược 3 vòng dây rốn quấn cổ

Theo thông tin từ báo Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Sản của Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI, tiếp nhận sản phụ Đào Cẩm Nhung trong trường hợp thai nhi bị ngôi ngược rất nguy hiểm, có thể gây suy thai, ngạt sau sinh, thậm chí là thai lưu. Nếu không xử lý đúng thời điểm, sẽ gây tổn thương cho thai nhi, người mẹ sẽ chuyển dạ khó khăn hơn và có thể phải đối mặt với các tai biến trong quá trình sinh.

Bác sĩ tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI mổ cấp cứu thai nhi - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi tiếp nhận, nhận thấy đây là một ca sinh với tỷ lệ nguy cơ rủi ro cao, đội ngũ bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đánh giá. Lúc này, thai được 36 tuần, đã phát triển đầy đủ các bộ phận, sức khỏe của mẹ được theo dõi ổn định, nếu mổ lấy thai giai đoạn này sẽ hạn chế được tối đa nguy hiểm cho hai mẹ con. Sau đó, ê-kíp đã quyết định tiến hành mổ đẻ cho chị Nhung, đưa em bé ra ở tuần thai thứ 36 an toàn.