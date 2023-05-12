Hy hữu: Gấp rút cấp cứu thai nhi ngôi ngược 3 vòng dây rốn quấn cổ

Tin y tế 12/05/2023 10:53

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI vừa tiếp nhận sản phụ gần cuối thai kỳ, thai nhi bất ngờ quay đầu ngôi ngược, nguy hiểm còn có đến 3 vòng dây rốn quấn cổ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Sản của Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI,  tiếp nhận sản phụ Đào Cẩm Nhung trong trường hợp thai nhi  bị ngôi ngược rất nguy hiểm, có thể gây suy thai, ngạt sau sinh, thậm chí là thai lưu. Nếu không xử lý đúng thời điểm, sẽ gây tổn thương cho thai nhi, người mẹ sẽ chuyển dạ khó khăn hơn và có thể phải đối mặt với các tai biến trong quá trình sinh.

Hy hữu: Gấp rút cấp cứu thai nhi ngôi ngược 3 vòng dây rốn quấn cổ - Ảnh 1
Bác sĩ tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI mổ cấp cứu thai nhi - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi tiếp nhận, nhận thấy đây là một ca sinh với tỷ lệ nguy cơ rủi ro cao, đội ngũ bác sĩ  đã tiến hành hội chẩn và đánh giá. Lúc này, thai được 36 tuần, đã phát triển đầy đủ các bộ phận, sức khỏe của mẹ được theo dõi ổn định, nếu mổ lấy thai giai đoạn này sẽ hạn chế được tối đa nguy hiểm cho hai mẹ con. Sau đó, ê-kíp đã quyết định tiến hành mổ đẻ cho chị Nhung, đưa em bé ra ở tuần thai thứ 36 an toàn.

Em bé chào đời khỏe mạnh, phản xạ tốt với số cân nặng 3,5kg. Sau khi ca mổ kết thúc, cả 2 mẹ con được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện. Sau 3 ngày, sức khỏe của mẹ và bé ổn định và được xuất viện về nhà.

Hy hữu: Gấp rút cấp cứu thai nhi ngôi ngược 3 vòng dây rốn quấn cổ - Ảnh 2

Em bé đã chào đời an toàn, khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình chị Nhung -

Ảnh: Báo Dân trí

Các bác sĩ cho biết, dây rốn quấn cổ và ngôi ngược sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho quá trình phát triển của thai nhi cũng như việc sinh nở của mẹ. Vì vậy, để hạn chế sự nguy hiểm, mẹ bầu nên thông báo cho bác sĩ sản khoa để được tư vấn và chăm sóc kịp thời. 

Trước đó, theo nguồn tin tương tự từ VnExpress, sáng sớm ngày 18/12/2021, thai phụ Trần Tuyết Vân (sinh năm 1989) nhập viện theo dõi chuyển dạ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ngay sau đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, là người trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai có dây rốn quấn cổ 4 vòng chào đời an toàn. Ca mổ bắt thai thành công, bé trai chào đời với cân nặng 3,190 kg, khỏe mạnh, khóc lớn, sinh hiệu ổn định.

Hy hữu: Gấp rút cấp cứu thai nhi ngôi ngược 3 vòng dây rốn quấn cổ - Ảnh 3
Sản phụ và em bé khỏe mạnh được chăm sóc tại Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM - Ảnh: VnExpress

 

Một bé trai chào đời tại tỉnh Quảng Ninh cân nặng 5,6kg, gần bằng em bé 2 tháng tuổi

Một bé trai chào đời tại tỉnh Quảng Ninh cân nặng 5,6kg, gần bằng em bé 2 tháng tuổi

Bệnh viện sản ở tỉnh Quảng Ninh đã đón em bé chào đời trong niềm hạnh phúc của cha mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   sản phụ dây rốn quấn cổ em bé chào đời

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 48 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg