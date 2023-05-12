Hy hữu: Gấp rút cấp cứu thai nhi ngôi ngược 3 vòng dây rốn quấn cổ

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI vừa tiếp nhận sản phụ gần cuối thai kỳ, thai nhi bất ngờ quay đầu ngôi ngược, nguy hiểm còn có đến 3 vòng dây rốn quấn cổ.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Sản của Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI, tiếp nhận sản phụ Đào Cẩm Nhung trong trường hợp thai nhi bị ngôi ngược rất nguy hiểm, có thể gây suy thai, ngạt sau sinh, thậm chí là thai lưu. Nếu không xử lý đúng thời điểm, sẽ gây tổn thương cho thai nhi, người mẹ sẽ chuyển dạ khó khăn hơn và có thể phải đối mặt với các tai biến trong quá trình sinh.
Ngay khi tiếp nhận, nhận thấy đây là một ca sinh với tỷ lệ nguy cơ rủi ro cao, đội ngũ bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đánh giá. Lúc này, thai được 36 tuần, đã phát triển đầy đủ các bộ phận, sức khỏe của mẹ được theo dõi ổn định, nếu mổ lấy thai giai đoạn này sẽ hạn chế được tối đa nguy hiểm cho hai mẹ con. Sau đó, ê-kíp đã quyết định tiến hành mổ đẻ cho chị Nhung, đưa em bé ra ở tuần thai thứ 36 an toàn.
Em bé chào đời khỏe mạnh, phản xạ tốt với số cân nặng 3,5kg. Sau khi ca mổ kết thúc, cả 2 mẹ con được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện. Sau 3 ngày, sức khỏe của mẹ và bé ổn định và được xuất viện về nhà.
Ảnh: Báo Dân trí
Các bác sĩ cho biết, dây rốn quấn cổ và ngôi ngược sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho quá trình phát triển của thai nhi cũng như việc sinh nở của mẹ. Vì vậy, để hạn chế sự nguy hiểm, mẹ bầu nên thông báo cho bác sĩ sản khoa để được tư vấn và chăm sóc kịp thời.
Trước đó, theo nguồn tin tương tự từ VnExpress, sáng sớm ngày 18/12/2021, thai phụ Trần Tuyết Vân (sinh năm 1989) nhập viện theo dõi chuyển dạ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ngay sau đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, là người trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai có dây rốn quấn cổ 4 vòng chào đời an toàn. Ca mổ bắt thai thành công, bé trai chào đời với cân nặng 3,190 kg, khỏe mạnh, khóc lớn, sinh hiệu ổn định.