Cơ hội vàng: Hơn 20.000 'em bé ống nghiệm' cặp vợ chồng hiếm muộn chào đời

Tin y tế 28/04/2023 16:35

Sáng 28/4, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc gặp gỡ của những đứa trẻ đầu tiên thụ tinh ông nghiệm tại Việt Nam và đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD.

Theo thông tin từ báo Người lao động, cách đây 25 năm, ngày 30/4/1998 được xem là ngày "lịch sử" khi cả nước chào đón những em bé đầu tiên ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Việt Nam. Dấu mốc này không chỉ mang lại niềm tin cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn chưa có cơ hội làm cha làm mẹ, mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam.

Cơ hội vàng: Hơn 20.000 'em bé ống nghiệm' cặp vợ chồng hiếm muộn chào đời - Ảnh 1
Nghi thức chúc mừng kết quả hoạt động của đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột - Ảnh: Báo Người lao động

Thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, tỉ lệ khoảng 7,7%. 

ThS.BS Hồ Mạnh Tường - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Bệnh viện Mỹ Đức TP. HCM, Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM cho biết, tại Tây Nguyên, ước tính có khoảng 420.000 cặp vợ chồng hiếm muộn, riêng tỉnh Đắk Lắk có 146.000 cặp vợ chồng hiếm muộn. Sự ra đời của đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột (thuộc Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột) vào ngày 16/2/2022 là kết quả của sự hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Mỹ Đức TP HCM.

Cơ hội vàng: Hơn 20.000 'em bé ống nghiệm' cặp vợ chồng hiếm muộn chào đời - Ảnh 2
ThS.BS Hồ Mạnh Tường - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Bệnh viện Mỹ Đức TP. HCM, Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM cho biết, mỗi năm, Việt Nam có gần 20.000 trẻ em ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm - Ảnh: Báo Dân Việt

Đây là trung tâm hỗ trợ sinh sản đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện đầy đủ các kỹ thuật điều trị hiếm muộn hiện đại, chuyên sâu. Sự kiện có ý nghĩa rất lớn vì đã trao nhiều cơ hội đến các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn, để họ sớm hiện thực hóa ước mơ có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn mà không còn phải đi xa, giảm thiểu nỗi lo lắng về việc di chuyển và theo dõi tốn kém, vất vả như trước đây.

Việc triển khai các trung tâm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao tại các tỉnh xa sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho hàng ngàn cặp vợ chồng mỗi năm.

Đến nay, đơn vị IVFMD Buôn Ma Thuột đã chính thức hiện thực hóa ước mơ tìm con của các cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực Tây Nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã đón chào sự ra đời khỏe mạnh của 20 em bé "ống nghiệm".

Cơ hội vàng: Hơn 20.000 'em bé ống nghiệm' cặp vợ chồng hiếm muộn chào đời - Ảnh 3

Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế -

Ảnh: Báo Người lao động

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam có gần 20.000 trẻ em ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. 

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, sản phụ M.T.T (26 tuổi, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) – mẹ của em bé đầu tiên tại Tây Nguyên ra đời bằng phương pháp IVF chia sẻ: Hành trình tìm con của vợ chồng chị khá là khó khăn, chúng mình cưới nhau được hơn 1 năm rưỡi vẫn chưa có con. Đầu năm 2021, tôi có đi khám ở Sài gòn tại IVFMD - Tân Bình.

Cơ hội vàng: Hơn 20.000 'em bé ống nghiệm' cặp vợ chồng hiếm muộn chào đời - Ảnh 4
Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp TTTON tại Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột - Ảnh: Báo Dân Việt

Hai vợ chồng đã dự định xuống đấy tìm việc để điều trị nhưng cũng đúng lúc đó mình nghe tin IVFMD - Buôn Ma Thuột khai trương.  Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ, tôi đã tin tưởng và quyết định lựa chọn điều trị tại đây.

 

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