Phát hiện mới: Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16 lây lan 'mạnh' gây ra các bệnh về mắt

Tin y tế 28/04/2023 11:09

WHO thêm Omicron XBB.1.16 biến chủng mới của COVID-19 vào danh sách biến thể phụ đang lây lan nhanh đáng quan tâm nhất lúc này.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, XBB.1.16 là hậu duệ của XBB tái tổ hợp (XBB vốn là sự kết hợp giữa hai dòng phụ của BA.2). Biến thể XBB.1.16 có biệt danh là Arcturus (tên ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu). Hiện tại, biến thể XBB.1.16 đã được phát hiện ở 32 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Phát hiện mới: Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16 lây lan 'mạnh' gây ra các bệnh về mắt - Ảnh 1

Biến thể XBB.1.16 có thêm 2 đột biến, trong đó có 1 đột biến ở protein gai nhọn của virus so với XBB.1.5 hiện đang chiếm chủ đạo các ca mắc COVID-19 ở nhiều nơi -

Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16, còn được biết đến với tên gọi Arcturus (tên ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu), gây ra các triệu chứng cơ bản của COVID-19 là sốt và ho, cùng với đó là các bệnh mắt như viêm kết mạc, đau mắt đỏ, ngứa mắt.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, tốc độ lây nhiễm của XBB.1.16 nhanh gấp 1,17-1,27 lần so với biến thể Omicron. Hiện tại, biến thể này đang lan rộng tại các nước châu Á. Đặc biệt, XBB.1.16 là biến thể chiếm chủ đạo ở Ấn Độ, chủ yếu gây ra các triệu chứng COVID-19 nhẹ. Và đang có khả năng cao biến thể này sẽ lan rộng tại Hàn Quốc.

Phát hiện mới: Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16 lây lan 'mạnh' gây ra các bệnh về mắt - Ảnh 2

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ - 

Ảnh: TTXVN

Chuyên gia Francois Balloux - Giám đốc Viện di truyền học Đại học College London, XBB.1.16 rất giống với biến thể XBB.1.5. Biến thể này có hai đột biến gene so với XBB.1.5, trong đó có đột biến ở protein gai nhọn. Mặc dù biến thể này lây lan nhanh hơn các biến thể trước đó nhưng có thể giúp virus lẩn tránh hàng rào miễn dịch chống lây nhiễm, ngay cả ở những người đã từng mắc XBB.1.5. 

WHO khuyến nghị các quốc gia chia sẻ thông tin về biến thể mới XBB.1.16, theo dõi các chỉ số về đánh giá mức độ của dịch COVID-19 khi biến thể phụ này lây lan.

 

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