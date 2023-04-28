Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sinh viên 'học online' sau lễ: Chuyên gia nói gì?

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, một trường Đại học đã cho sinh viên học online 1 tuần sau kì nghỉ lễ. Chuyên gia nói gì?

Theo đánh giá về diến biến dịch hiện nay, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu thông tin trên VOV cho rằng, thời gian qua, số ca mắc COVID-19 gia tăng có thể do miễn dịch cộng đồng đã giảm (bao gồm cả miễn dịch có được do tiêm vaccine cũng như miễn dịch do nhiễm bệnh) nên số người dân bị nhiễm hoặc tái nhiễm tăng lên. Đặc biệt, sự lơ là với các biện pháp phòng bệnh như không đeo khẩu trang nơi công cộng, quên các biện pháp vệ sinh khử khuẩn thường xuyên... cũng dẫn đến tình trạng bệnh lây lan. Theo ông Trần Đắc Phu, việc công bố số mắc hiện nay không sát với thực tế do nhiều người nhiễm bệnh không xét nghiệm hoặc có xét nghiệm dương tính nhưng không thông báo. Vì vậy, ngành y tế cần phải đánh giá chính xác nguy cơ, giải trình tự gene xem có phát hiện biến thể mới, biến chủng vô hiệu hóa vaccine hay không. Từ đó, có kế hoạch đáp ứng dịch cho thích hợp, không bất ngờ. Nếu không sẽ gây quá tải hệ thống y tế, số ca nặng và tử vong sẽ tăng.

Thời điểm này, Việt Nam cần đánh giá lại miễn dịch cộng đồng xem chủng mới có vô hiệu hóa vaccine hay không và ngành y tế cũng cần đánh giá lịch tiêm vaccine phù hợp. Ảnh: VOV “Trên thế giới cũng có những làn sóng dịch tăng hay giảm. Việt Nam hiện cũng vậy. Việc tăng các ca mắc không phải là không ngạc nhiên và không nằm nằm ngoài dự báo. Tôi vẫn khuyến cáo bảo vệ nhóm nguy cơ như người già, người bệnh nền, người suy giảm miễn dịch nên tiêm vaccine đầy đủ. Dù số ca mắc có gia tăng, nhưng để dịch bùng phát lớn, gây quá tải cho hệ thống y tế hay là số ca tử vong tăng như đợt dịch của TP.HCM và miền nam trước đây là không thể xảy ra”, ông Phu nhấn mạnh. Ông Trần Đắc Phu cho rằng, đợt tăng ca nhiễm mạnh này là một làn sóng dịch mới. Tuy nhiên, lợi thế là hiện Việt Nam đã có hiểu biết nhiều về COVID-19, năng lực phòng, chống dịch tăng lên, cách đáp ứng tăng lên và đặc biệt là linh hoạt hơn. Thời điểm này, Việt Nam cần đánh giá lại miễn dịch cộng đồng xem chủng mới có vô hiệu hóa vaccine hay không và ngành y tế cũng cần đánh giá lịch tiêm vaccine phù hợp.

Với sự hiện biến thể phụ đáng lo ngại của Omicron, chuyên gia dịch tễ cho rằng, dựa trên nguyên tắc nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó, Việt Nam cần phải đánh giá đúng nguy cơ để đưa ra kịch bản đáp ứng phù hợp không ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế-xã hội hay việc học tập trong trường học. “Nếu chúng ta đánh giá không đúng nguy cơ thì không kiểm soát được dịch bệnh, nhưng nếu đánh giá nguy cơ cao quá dẫn tới đáp ứng thái quá thì lại cấm đoán gây tổn hại đến kinh tế, an sinh xã hội của người dân hoặc đầu tư cho chống dịch quá tốn kém trong khi còn rất nhiều các dịch bệnh khác cũng đang phải phòng chống”, ông Phu nói. Các quận, huyện, TP Thủ Đức đánh giá cấp độ dịch hàng tuần. Ảnh: VietNamNet Cũng theo Báo VietNamNet, theo quy định hiện nay, Bộ Y tế khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với các đối tượng: Người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19; Các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc 4. Tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú có người cách ly hoặc giám sát y tế: Tất cả phải đeo khẩu trang, trừ những người cách ly ở trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người đang phải thực hiện thủ thuật y tế, trẻ em dưới 5 tuổi. Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng: Bắt buộc đeo khẩu trang với hành khách, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối: Bắt buộc đeo khẩu trang với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Tại nơi có không gian kín, thông khí kém (quán bar, vũ trường; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay): Bắt buộc đeo khẩu trang với nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người, nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch: Bắt buộc đeo khẩu trang với người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

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