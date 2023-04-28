Người dân vô tình đi vào căn nhà hoang và phát hiện thi thể đã bị phân hủy, một số nghi ngờ rằng đó là ông D., người đã mất tích từ dịch COVID-19.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, tối 27-4, Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An đã tổ chức phong tỏa một ngôi nhà tại ấp 1 sau khi người dân phát hiện một thi thể đã phân hủy bên trong nhà.

Đây là ngôi nhà đã bỏ hoang từ hơn hai năm nay, phía trước sân cỏ mọc um tùm. Một thanh niên vô tình đi vào căn nhà này, sau khi thấy cửa chính bị khóa bên trong thì soi đèn từ cửa sổ nhìn vào rồi phát hiện thi thể đã phân hủy gần mục rữa.

Những người chung quanh đã đến xem và cho rằng thi thể này có thể là của ông D. (65 tuổi), một người có gia đình ngụ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức và trước đây cũng thường xuyên lui tới ở xã Thạnh Đức.

Thi thể gần mục rữa trong căn nhà hoang. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo PLO, người dân xung quanh cho biết, ông D sống một mình, ai thuê gì làm đó, nhưng sống hơi khép kín với mọi người xung quanh.

Từ sau dịch bệnh Covid- 19, năm 2022 đến nay người dân sống xung quanh cũng không thấy ông D. Người thân, có đi tìm khắp nơi nhưng không gặp. Đến nay, thì hay tin ông D mất trong chính căn nhà đang trông giữ dùm người quen.

Công an tại hiện trường. Ảnh: PLO

Do căn nhà bỏ hoang ít ai tới lui, chính vì vậy, cũng không ai phát hiện ông D mất. Có thể ông D đã mất rất lâu đến nay mới phát hiện.

Tuy nhiên, những hộ dân sống xung quanh cho biết không nghe bất cứ mùi hôi, thối bốc lên từ thi thể của căn nhà này.

Hiện vụ việc đang công an xã Thạnh Đức phong tỏa để chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm và điều tra làm rõ.

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