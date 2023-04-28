Nóng: Phát hiện một thi thể phân hủy trong nhà hoang, nghi của người mất tích từ dịch COVID-19

Tin y tế 28/04/2023 07:58

Người dân vô tình đi vào căn nhà hoang và phát hiện thi thể đã bị phân hủy, một số nghi ngờ rằng đó là ông D., người đã mất tích từ dịch COVID-19.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, tối 27-4, Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An đã tổ chức phong tỏa một ngôi nhà tại ấp 1 sau khi người dân phát hiện một thi thể đã phân hủy bên trong nhà.

Đây là ngôi nhà đã bỏ hoang từ hơn hai năm nay, phía trước sân cỏ mọc um tùm. Một thanh niên vô tình đi vào căn nhà này, sau khi thấy cửa chính bị khóa bên trong thì soi đèn từ cửa sổ nhìn vào rồi phát hiện thi thể đã phân hủy gần mục rữa.

Những người chung quanh đã đến xem và cho rằng thi thể này có thể là của ông D. (65 tuổi), một người có gia đình ngụ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức và trước đây cũng thường xuyên lui tới ở xã Thạnh Đức.

Nóng: Phát hiện một thi thể phân hủy trong nhà hoang, nghi của người mất tích từ dịch COVID-19 - Ảnh 1
Thi thể gần mục rữa trong căn nhà hoang. Ảnh: Tuổi Trẻ 

 

Cũng theo PLO, người dân xung quanh cho biết, ông D sống một mình, ai thuê gì làm đó, nhưng sống hơi khép kín với mọi người xung quanh.

Từ sau dịch bệnh Covid- 19, năm 2022 đến nay người dân sống xung quanh cũng không thấy ông D. Người thân, có đi tìm khắp nơi nhưng không gặp. Đến nay, thì hay tin ông D mất trong chính căn nhà đang trông giữ dùm người quen.

Nóng: Phát hiện một thi thể phân hủy trong nhà hoang, nghi của người mất tích từ dịch COVID-19 - Ảnh 2
Công an tại hiện trường. Ảnh: PLO

Do căn nhà bỏ hoang ít ai tới lui, chính vì vậy, cũng không ai phát hiện ông D mất. Có thể ông D đã mất rất lâu đến nay mới phát hiện.

Tuy nhiên, những hộ dân sống xung quanh cho biết không nghe bất cứ mùi hôi, thối bốc lên từ thi thể của căn nhà này.

Hiện vụ việc đang công an xã Thạnh Đức phong tỏa để chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm và điều tra làm rõ.

 

Người bệnh lở loét, hoại tử khắp người do tự dùng thuốc nam chữa bệnh

Người bệnh lở loét, hoại tử khắp người do tự dùng thuốc nam chữa bệnh

Các tổn thương trên da người bệnh lan rộng và sâu, chẩn đoán hoại tử thượng bì nhiễm độc (Hội chứng Lyell).

Xem thêm
Từ khóa:   Long An COVID-19 thi thể

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 41 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 42 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 43 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 46 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 50 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 51 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 53 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 55 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg