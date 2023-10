Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi trước việc số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo đã giảm liên tục. Số ca tử vong đã giảm 95% kể từ đầu năm nay”.

Bà Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 - cho biết các biến thể phụ XBB hiện phổ biến trên toàn thế giới. Các biến thể phụ này có khả năng trốn tránh hệ thống miễn dịch. Điều này có nghĩa là mọi người có thể bị tái nhiễm mặc dù đã được tiêm vaccine hoặc bị nhiễm bệnh trước đó.

Bà Van Kerkhove kêu gọi tăng cường giám sát thông qua xét nghiệm "để chúng ta có thể theo dõi virus và hiểu về biến thể phụ này”.

WHO cảnh báo về các biến thể và chuyển sang công tác phòng chống dài hạn đối với COVID. Ảnh: Internet

Trước đó, WHO đã công bố hướng dẫn cho các quốc gia về cách thức chuyển đổi từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang giai đoạn ứng phó dài hạn đối với dịch COVID-19. WHO vẫn hy vọng trong năm nay có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC) do bùng phát dịch COVID-19, mức cảnh báo cao nhất mà cơ quan y tế của Liên hợp quốc đưa ra với 1 dịch bệnh. Tuy nhiên, lãnh đạo WHO lưu ý virus vẫn tồn tại và tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó dịch bệnh này cùng với những dịch bệnh khác.

Ủy ban khẩn cấp của WHO về COVID-19 họp 3 tháng một lần và dự kiến họp vào đầu tháng 5 tới để quyết định liệu COVID-19 có còn là tình trạng PHEIC hay không. WHO tuyên bố COVID-19 là PHEIC vào ngày 30/1/2020, khi có chưa đến 100 ca mắc và không có ca tử vong nào bên ngoài Trung Quốc.

Quan chức y tế này lưu ý rằng dòng phụ XBB.1.16 rất dễ lây lan và đang khiến số ca mắc COVID-19 ở Indonesia gia tăng trong những tuần gần đây. Các triệu chứng do dòng phụ này gây ra gồm đau mắt đỏ hoặc cộm mắt ở trẻ em, sốt hoặc ớn lạnh, ho, khó thở, mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn và tiêu chảy.