Cứu sống kịp thời 3 người dân Cơ Tu lên cơn co giật, nôn sốc vì ăn phải loại nấm rừng lạ

Sáng nay 16/12, Trung tá Đỗ Quang Vinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry (Tây Giang) cho biết, lực lượng quân y đơn vị vừa cứu sống thành công 3 người dân lên cơn co giật, nôn sốc sau khi ăn loại nấm lạ hái trong rừng.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, dáng 16/12, Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry (huyện Tây Giang, Quảng Nam) cho biết, lực lượng quân y đơn vị vừa cứu sống thành công 3 người dân tại địa phương bị ngộ độc do ăn phải loại nấm rừng lạ. Theo đó, vào khoảng 19h30 tối 15/12, người dân thôn Giao (xã Ga Ry, huyện Tây Giang) phát hiện 3 người dân trong một gia đình Cơ Tu gồm Ta Ngôn Lăng (76 tuổi), Ta Ngôn Thị Nhưu (37 tuổi) và Ríah Thị Sênh (33 tuổi) lên cơn co giật và có biểu hiện lạ nên điện báo lực lượng quân y biên phòng.

Loại nấm lạ người dân hái trong rừng về nấu ăn. - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng Ga Ry cử cán bộ quân y đến kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, cả 3 người đều có chung tình trạng co giật mạnh, có biểu hiện mất nước, nôn sốc, tụt huyết áp, trụy tim mạch. Các nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Các bác sĩ đã tiêm thuốc trợ tim, truyền dịch tốc độ cao ổn định huyết áp, giải độc.

Theo thông tin từ Báo Quảng Nam, đến 6 giờ sáng nay (16/12), cả 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, huyết áp ổn định, người tỉnh táo. Đơn vị đã bàn giao cho cán bộ y tế xã tiếp tục theo dõi, điều trị. Cán bộ quân y thăm theo dõi sức khỏe của bệnh nhân. - Ảnh: Báo Quảng Nam Trung tá Đỗ Quang Vinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, qua xác minh, các nạn nhân bị ngộ độc do ăn phải loại nấm rừng có chứa độc tố. Do tập quán sinh hoạt, người dân đi rừng gặp nấm thường hái về để cải thiện bữa ăn nhưng không biết độc tính của từng loại nấm. "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nắm bắt thông cơ bản về các loại nấm có độc. Đồng thời khuyến cáo không nên sử dụng nấm lạ, tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra" - Trung tá Đỗ Quang Vinh nói.

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