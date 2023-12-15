Sở Y tế TP.HCM: Nguy cơ số ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại, cẩn trọng biến thể EG.5

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi có triệu chứng hô hấp cấp tính (sốt, ho khó thở... ) nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền.
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Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Sở Y tế cho biết từ tháng 7/2023 đến tháng 11-2023, đơn vị tiếp tục phối hợp với Tổ chức OUCRU (Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford), duy trì giám sát các biến thể của vi rút SARS-CoV-2.
8 mẫu bệnh phẩm có đủ tải lượng vi rút COVID-19 được giải mã gene, kết quả tất cả đều thuộc biến thể của Omicron.
Cụ thể XBB.1.9 (4 chủng), XBB.1.16 (2 chủng), BA.2.75 (1 chủng), BA.2.86.1 (1 chủng). Như vậy, trong khi biến thể EG.5 là phổ biến nhất đang được ghi nhận tại 89 quốc gia thì biến thể này hiện vẫn chưa được phát hiện tại TP.HCM.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá, biến thể phụ EG.5 của vi rút SARS-CoV-2 thuộc nhóm biến thể rất đáng quan tâm.
Sở Y tế cho biết kể từ ngày quyết định điều chỉnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (20-10-2023), trong hệ thống các bệnh viện của TP.HCM chưa ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 mới cần nhập viện điều trị.
"Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng ở một số nước, nguy cơ số ca mắc tại TP gia tăng trở lại là khó tránh khỏi, nhất là vẫn còn một biến thể EG.5 chưa xuất hiện trên địa bàn trong khi lại là biến thể phổ biến tại các nước" - Sở Y tế nêu.
Dẫn tin từ Thanh Niên, theo ghi nhận mới nhất từ WHO, tính đến ngày 24/11, số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục giảm so với giai đoạn trước đó với hơn nửa triệu ca mắc mới và hơn 2.400 ca tử vong mới (giảm tương ứng 13% và 72%).
Riêng vùng Tây Thái Bình Dương đang là vùng duy nhất có số ca mắc tăng, trong đó, đáng lưu ý là các quốc gia Úc, New Zealand, Singapore, đảo Guam và Brunei Darussalam.
Một điều đáng lưu ý đó là một biến thể của Omicron là BA.2.86 đã được Tổ chức y tế Thế giới (WHO) nâng cấp từ biến thể giám sát (VUM) lên thành biến thể được quan tâm (VOI). Tính theo thời điểm hiện nay, WHO đang theo dõi 4 biến thể VOI của SARS-CoV-2, bao gồm: XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5 và BA.2.86.
Sở Y tế nhận định, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang tăng ở một số nước như hiện nay thì nguy cơ số ca mắc tại TP.HCM gia tăng trở lại là khó tránh khỏi. Đặc biệt vẫn còn biến thể EG.5 chưa xuất hiện trên địa bàn thành phố, trong khi lại biến thể phổ biến tại các nước.
Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và OUCRU tăng cường giám sát ca bệnh, giám sát các biến thể Covid-19 lồng ghép trong giám sát tác nhân viêm hô hấp cấp tính. Bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trên toàn thành phố.
Các cơ sở điều trị tăng cường chẩn đoán, phát hiện những trường hợp mắc Covid-19 trên những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao để có chế độ chăm sóc, điều trị phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm giảm thiểu thấp nhất nguy cơ biến chứng hoặc tử vong. Các cơ sở cần đảm bảo việc sẵn sàng phân luồng điều trị khi cần, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Sở Y tế khuyến cáo người dân khi có triệu chứng hô hấp cấp tính (sốt, ho khó thở... ) nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền.
Với người cao tuổi, người có bệnh nền nặng, như: tiểu đường, tim mạch; những người có bệnh lý suy giảm miễn dịch; phụ nữ có thai thì nên làm xét nghiệm sớm và tiêm phòng vắc xin phòng ngừa cúm, viêm phổi để chủ động phòng ngừa các bệnh lý hô hấp khác.
Ngoài ra, người dân nên thường xuyên theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới. Những người đi, đến, về từ các nước đang có số ca mắc tăng nên tự theo dõi sức khỏe, đeo khẩu trang. Cần thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, và khi trở về Việt Nam cần tự theo dõi sức khỏe. Những người này hạn chế tiếp xúc người thuộc nhóm nguy cơ mắc bệnh nặng như người cao tuổi, người có bệnh nền nặng như tiểu đường, tim mạch, người có bệnh lý suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai.