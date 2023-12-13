Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia, Bộ Y tế khuyến cáo không lơ là, đặc biệt tại thời điểm giao mùa

Tin y tế 13/12/2023 16:05

Tại nước ta hiện đang trong giai đoạn vào mùa Đông Xuân, thời tiết thay đổi thất thường là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm.

Dẫn tin từ VOV, theo số liệu thu thập trong tuần từ 26/11 đến 2/12, số người mắc bệnh lên tới hơn 32.000 người, tăng khoảng 45% so với tuần trước đó. Số bệnh nhân phải nhập viện tăng khoảng 65% và số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt tăng từ 1 lên 4 người.

Những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này gồm suy giảm miễn dịch cộng đồng, tăng hoạt động du lịch và tương tác xã hội trong mùa du lịch và lễ hội cuối năm.   

Cơ quan Y tế Singapore đang theo dõi, hướng dẫn sát sao các bệnh viện để kịp thời có biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Các bệnh viện đã tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế cho các đơn vị cấp cứu, chăm sóc đặc biệt; đồng thời đang xem xét tăng thêm số giường bệnh, và mở rộng khu vực cách ly tuỳ tình hình thực tế.

Bộ Y tế Singapore cũng kêu gọi các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình thăm khám tại các phòng khám, cơ sở y tế địa phương gần nơi sinh sống thay vì đến bệnh viện để giảm thiểu tình trạng quá tải.

Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia, Bộ Y tế khuyến cáo không lơ là, đặc biệt tại thời điểm giao mùa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, chiều 13/12, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tại Việt Nam, tình hình Covid-19 vẫn đang được kiểm soát; số mắc ghi nhận thấp, rải rác tại một số địa phương và phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng; số nhập viện và số bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị thấp. Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh, hiện chưa ghi nhận biến thể mới, bất thường.

Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả, bền vững với Covid-19 và chuẩn bị sẵn sàng, chủ động ứng phó trong trường hợp Covid-19 quay trở lại, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2023-2025, trong đó có phương án sẵn sàng đảm bảo công tác y tế trong tình huống dịch Covid-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống.

Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới; phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới, Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ (USCDC) và cơ quan Đầu mối, các nước thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và chủ động cập nhật, cung cấp thông tin báo chí về tình hình dịch và các khuyến cáo phòng bệnh.

Đáng chú ý, tại nước ta hiện đang trong giai đoạn vào mùa Đông Xuân, thời tiết thay đổi thất thường là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương, du lịch cuối năm tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, có thể làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là với nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như trẻ em có sức đề kháng yếu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Do vậy người dân không nên chủ quan, lơ là và cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân theo các khuyến cáo đã được đưa ra như: đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người; Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; súc miệng, họng bằng nước súc miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Mặt khác, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể trạng; tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở…

 

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Từ khóa:   Covid-19 tin y tế sức khỏe

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