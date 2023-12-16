Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, sản phụ mới sinh viêm gan cấp, suýt tử vong

Mẹ bầu 16/12/2023 06:10

Bệnh nhân là chị C.T. (28 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị nhiều. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân mới sinh con được 2 tháng, gần đây có bị đau bụng, nên đến phòng khám ở địa phương điều trị bằng thuốc, nhưng tình trạng đau bụng cứ tái đi tái lại.

Theo thông tin từ Dân Trí, chiều 15/12, đại diện Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận điều trị một nữ bệnh nhân bị biến chứng nguy hiểm ở gan, sau khi sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân là chị C.T. (28 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị nhiều. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân mới sinh con được 2 tháng, gần đây có bị đau bụng, nên đến phòng khám ở địa phương điều trị bằng thuốc, nhưng tình trạng đau bụng cứ tái đi tái lại.

Lúc này, bệnh nhân được giới thiệu một cơ sở điều trị bằng thuốc nam ở Đồng Nai. Sản phụ nhờ người nhà bốc thuốc nam trên gửi về Vũng Tàu. Trải qua 2 ngày uống thuốc, bệnh nhân không khỏi mà còn đau bụng nặng hơn, nên được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Vũng Tàu, qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện tình trạng men gan bệnh nhân tăng rất cao, lên đến hàng chục lần so với chỉ số người bình thường.

Bệnh nhân được đưa vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) điều trị với chẩn đoán viêm gan cấp, rồi chuyển đến tại khoa Nội Tổng hợp của bệnh viện theo dõi.

Đến ngày 15/12, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, sản phụ mới sinh viêm gan cấp, suýt tử vong - Ảnh 1
Loại thuốc nam không có nhãn mác mà sản phụ sử dụng - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, Bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm; bởi khi vào cơ thể, thuốc được đào thải qua gan và qua thận. Nếu có những thành phần độc hại, thuốc sẽ làm tổn thương gan, thận và nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng như suy gan cấp, suy thận cấp, rối loạn đông máu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi gặp phải các vấn đề sức khỏe bất thường cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, dùng thuốc theo tư vấn, chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý sử dụng các bài thuốc trôi nổi trên thị trường để tránh các hệ lụy đáng tiếc xảy ra.

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Sở Y tế khuyến cáo người dân khi có triệu chứng hô hấp cấp tính (sốt, ho khó thở... ) nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

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Từ khóa:   thuốc nam tin y tế suy gan cấp

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