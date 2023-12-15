Học hết cấp 3 đã trở thành 'bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Đà Nẵng': Cơ sở thẩm mỹ bị đình chỉ 2 năm, phạt tiền hơn 200 triệu

Cơ sở này bị phát hiện hoạt động chui, "bác sĩ" phẫu thuật nâng ngực chỉ mới học hết lớp 12 hồi tháng 10 vừa qua.

Theo thông tin từ Người lao động, ngày 15/12, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (địa chỉ 265-267 đường Hùng Vương, quận Thanh Khê).

Cá nhân bà L.T.H. (sinh năm 1999; là nhân viên của cơ sở) thực hiện phẫu thuật cho khách khi không có chứng chỉ hành nghề bị phạt 35 triệu đồng.

Theo đó, cơ sở này có 5 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 180 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 24 tháng.

Tổng cộng, mức tiền phạt là 215 triệu đồng.

Lực lượng công an kiểm tra cơ sở thẩm mỹ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, vào chiều 24/10, Đội cảnh sát kinh tế - môi trường (Công an quận Thanh Khê) kiểm tra cơ sở thẩm mỹ ID Korea tại 265-267 Hùng Vương (quận Thanh Khê), do ông Đ.X.T. (28 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.

Cơ sở thẩm mỹ trên hoạt động theo giấy phép kinh doanh do UBND quận Thanh Khê cấp, với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ phun thêu xăm thẩm mỹ. Cơ sở này không trang bị thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu giữ rác thải y tế, rác thải nguy hại; rác thải y tế để chung với rác thải thông thường...

"Bác sĩ" của cơ sở là cô L.T.H. (24 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) đang thực hiện dịch vụ nâng ngực cho một khách hàng, trong khi không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Cô H. cho biết chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Và khách hàng được nhân viên marketing của cơ sở giới thiệu đây là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng.

Trước khi thực hiện thủ thuật, "bác sĩ" H. đã khám sức khỏe, lấy máu của khách hàng với mục đích xét nghiệm. Tuy nhiên, thực tế việc lấy máu chỉ là thủ đoạn để tăng lòng tin về tính chuyên nghiệp của cơ sở. Số máu này không được bảo quản, để rơi vãi ra xung quanh.

Công an còn phát hiện cơ sở này hoạt động kinh doanh dịch vụ spa, thẩm mỹ, thực hiện các thủ thuật như nâng ngực, nâng mũi, dùng máy can thiệp, tiêm filler, botox… vào cơ thể của khách theo yêu cầu nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của Sở Y tế theo quy định.

Sử dụng thuốc để tiêm và thực hiện dịch vụ can thiệp nâng ngực cho một khách hàng trong khi không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ...