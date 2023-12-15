Nhiều trẻ viêm phổi do vi khuẩn tụ cầu: Kết quả chụp phim mưng mủ trắng phổi, nhiều di chứng nặng nề

Chăm sóc con 15/12/2023 16:34

Viêm phổi cộng đồng là bệnh lý nhiễm trùng gây tử vong cao nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới.

Theo thông tin từ VTV, những ngày này, số lượng bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được chẩn đoán viêm phổi tụ cầu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dù bệnh không gây thành dịch nhưng mức độ nguy hiểm rất lớn. Đáng nói, nhiều phụ huynh nhầm lẫn với các bệnh lý khác, kéo theo thời gian điều trị lâu hơn, trẻ dễ gặp những di chứng nặng nề.

Trường hợp 1 bệnh nhi vừa trải qua cơn nguy kịch sau gần 1 tháng điều trị viêm phổi do tụ cầu. Đáng nói trước đó, bé sốt khoảng chục ngày nhưng gia đình vẫn không phát hiện ra bệnh. Chỉ từ nốt nhọt ở gót chân, bệnh nhi xuất hiện tình trạng áp xe phổi, viêm màng phổi.

Chị Đỗ Thảo Ly, TP. Hà Nội cho biết: "Chụp phim đã bị mưng mủ trắng hết bên phổi rồi. Chỉ có 2 nốt thôi rất to nên không biết cách điều trị như nào".

Nhiều trẻ viêm phổi do vi khuẩn tụ cầu: Kết quả chụp phim mưng mủ trắng phổi, nhiều di chứng nặng nề - Ảnh 1
Hàng trăm bệnh nhân viêm phổi nhập viện có đến 1/3 trong số đó mắc viêm phổi do vi khuẩn tụ cầu - Ảnh: VTV

Không ít phụ huynh loay hoay tìm đủ cách để điều trị cho con nhưng vẫn không đỡ. Thậm chí, cho trẻ sử dụng thuốc không đúng chỉ định khiến bệnh nặng hơn.

Dẫn tin từ Tạp chí Tri Thức, viêm phổi cộng đồng là bệnh lý nhiễm trùng gây tử vong cao nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới.

Đây là bệnh thường gặp, nhiều nhất ở trẻ em. Với tình trạng tiêm ngừa không đầy đủ các mũi khuyến cáo hiện hành phế cầu 13 chủng, bệnh viêm phổi cộng đồng gây ra do vi khuẩn hiện nay ngày một nhiều.

Nhiều trẻ viêm phổi do vi khuẩn tụ cầu: Kết quả chụp phim mưng mủ trắng phổi, nhiều di chứng nặng nề - Ảnh 2
Vi khuẩn là tác nhân hàng đầu gây ra bệnh viêm phổi - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Theo thống kê năm 2019, toàn thế giới có 740.189 trẻ dưới 5 tuổi tử vong vì viêm phổi cộng đồng, chiếm 14% nguyên nhân gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Ngoài ra, so với các lứa tuổi, viêm phổi cộng đồng vẫn là bệnh lý gây tử vong cao nhất, cao hơn cả Covid-19.

Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng 2, viêm phổi là một trong những nguyên nhân chính trẻ đi khám ngoại trú.

Biểu hiện thường gặp ở trẻ em bị viêm phổi cộng đồng là ho và sốt cao. Bệnh có thể gây biến chứng ở trẻ em như tràn dịch màng phổi, đông đặc phổi, hoại tử nhu mô phổi, thậm chí nặng hơn là viêm màng não.c

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