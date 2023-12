Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 14/12, ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã ký văn bản báo cáo UBND TPHCM kết quả điều tra vụ nhiều người bị ngộ độc sau sự kiện mừng Trung thu tổ chức tại chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP Thủ Đức).

Căn cứ quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế, sau khi tiến hành điều tra theo 11 bước, kết quả chẩn đoán của cơ sở điều trị, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM kết luận, vụ việc nêu trên là vụ ngộ độc thực phẩm.

Về căn nguyên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, các mẫu bánh su kem do Công an TP Thủ Đức, Ban quản lý chung cư Palm Heights và cư dân chung cư Palm Heights cung cấp đều có vi sinh vật gây bệnh.

Cụ thể, các mẫu bánh trên được phát hiện có những vi khuẩn như Coliforms, Bacillus cereus, Salmonella spp, Staphylococcus aureus và một số vi sinh vật hiếu khí.

Một trường hợp trẻ ngộ độc sau khi ăn bánh su kem ở tiệc Trung thu của chung cư Palm Heights - Ảnh: Dân Trí

Ban Quản lý An toàn thực phẩm cho biết sẽ xử lý theo thẩm quyền đối với cơ sở gây ra ngộ độc thực phẩm và thông tin trên trang thông tin điện tử của Ban. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho người tiêu dùng biết và hiểu về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, dẫn tin từ VietNamNet, ngày 29/9, chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức) tổ chức Trung thu cho con của cư dân và nhân viên sinh sống tại chung cư. Một hộ kinh doanh tại đây đã tài trợ 210 phần bánh su kem của một thương hiệu uy tín cho chương trình. Ban quản lý chung cư phát cho khoảng 200 người, còn dư khoảng 10 bánh phát cho nhân viên.

Tại chương trình đêm Trung thu, bà Phan Thị Út (quê Cà Mau, tạm trú tại TP.HCM) là nhân viên vệ sinh của chung cư, nhận phần quà gồm 3 bánh su kem. Ngày 30/9, bé Q. (con bà Út) ăn bánh, tới 22h, bệnh nhi có triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nhiêu lần.

Kiểm tra cơ sở sản xuất bánh su kem được sử dụng trong buổi tiệc - Ảnh: VietNamNet

Hôm sau, trẻ được đưa tới phòng khám tư, nhận đơn thuốc về tự uống. Khoảng 17h, trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm nên được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám, tiếp tục được cho thuốc về nhà uống, tự theo dõi. 23h, bé trở nặng, tử vong trên đường đến viện.

Cùng thời điểm, các hộ dân trong chung cư cũng phản ánh tình trạng một số trẻ nhỏ và người lớn bị nôn, tiêu chảy, sốt. Tổng cộng có 61 người bị ngộ độc, hơn 25 người phải nhập viện điều trị. Trong đó, 22 người vào các cơ sở y tế ở TP.HCM, 3 người điều trị ở Cà Mau.