Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 8/12, Công an phường Thảo Điền cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tiếp tục làm rõ vụ 3 người phụ nữ cấp cứu nghi do ngộ độc ma túy dạng cần sa.

Cụ thể, trưa 7/12, chị Đoàn Thị P. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) ăn một loại bánh không rõ nguồn gốc. Chị sau đó chóng mặt, buồn ngủ, lơ mơ dần.

Cũng thời gian trên, chị Phan Thị H. (43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và chị Phù Thị Kim H. (31 tuổi, ngụ quận 4) cũng ăn loại bánh trên. Họ đều cảm thấy choáng váng, lâng lâng sau đó.

Dẫn tin từ Tiền Phong, qua xét nghiệm nước tiểu, các bác sĩ chuẩn đoán cả 3 người đều dương tính với chất ma túy dạng cần sa và hiện các bệnh nhân được tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Chiều 7/12, cơ quan công an đến nơi 3 phụ nữ làm việc để khám nghiệm hiện trường và phát hiện có khoảng 40 vỏ bong bóng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

