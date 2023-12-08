Chân nhiễm trùng, tích mủ sau khi tự chữa đau sưng gối bằng phương pháp dân gian

Tin y tế 08/12/2023 09:57

Bệnh nhân được rạch nhiều đường dài ở đầu gối bằng dao lam, giác máu và đắp lá cây lên vết thương để điều trị đau khớp gối.

Theo thông tin từ VTV, nam bệnh nhân N.V.X. (42 tuổi) bị đau và sưng ở khớp gối. Qua giới thiệu, bệnh nhân tìm đến người chữa trị khớp gối bằng phương pháp dân gian. Bệnh nhân được rạch nhiều đường dài ở đầu gối bằng dao lam, giác máu và đắp lá cây lên vết thương để điều trị đau khớp gối.

Khoảng 1 ngày sau đó, bệnh nhân có triệu chứng sốt, viêm tấy và sưng đỏ từ dưới đùi, gối, cẳng chân phải dẫn đến không đi lại được. 

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 (Bình Dương) trong tình trạng vùng khớp gối ở chân phải bị nhiễm trùng nặng, tích tụ mủ có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Qua chẩn đoán, bác sĩ đã tiến hành mổ, hút khoảng 200ml dịch mủ tích tụ ở chân và làm sạch vết thương cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục tốt, có thể cử động nhẹ và được các bác sĩ tiếp tục điều trị đau khớp gối.

Chân nhiễm trùng, tích mủ sau khi tự chữa đau sưng gối bằng phương pháp dân gian - Ảnh 1
Nhiều người bị hoại tử vì đắp lá thuốc - Ảnh: VnExpress

Trước đó, nhiều trường hợp "gặp họa" vì tự đắp lá thuốc nam chữa trị tại nhà. Cụ thể, dẫn tin từ VOV, đầu tháng 11/2023, bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều trị cho một bệnh nhi bị hoại tử ngón tay rất nguy hiểm. Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Bệnh nhi N.T.M.T (14 tuổi, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) nhập viện với ngón tay bị nhiễm trùng, lộ gân xương, chảy mủ nhiều, bốc mùi hôi thối, xung quanh sưng nề nhiều, hạn chế vận động.

Trước đó, ngón tay của bệnh nhi T. xuất hiện khối nhọt. Một số người mách bảo nên đã đến thầy lang xin thuốc lá về để đắp lên vết thương với hi vọng bệnh sẽ khỏi. Tuy nhiên, bệnh tình của trẻ không những không thuyên giảm mà còn diễn biến nặng, vết thương chảy mủ, sưng nề không đỡ. Lúc này gia đình mới vội vàng đưa trẻ đến viện để kiểm tra.

Vết thương của trẻ đã nhiễm khuẩn, hoại tử, lộ gân xương và được chẩn đoán viêm xương ngón I bàn tay trái. Các bác sĩ đã chỉ định và tiến hành phẫu thuật nạo bỏ tổ chức viêm xương, cắt lọc, tạo vạt che phủ vết thương, giữ lại được ngón tay bị thương cho bệnh nhi. Sức khỏe của bệnh nhi hồi phục và ổn định sau 7 ngày mổ.

Các bác sỹ bệnh viện Sản nhi Nghệ An khuyến cáo: Khi xuất hiện các vết thương không rõ nguyên nhân (đặc biệt là các vết thương do côn trùng cắn hoặc các u, mụn nhọt,…) thì việc tự ý điều trị bằng các loại thuốc nam chưa được kiểm chứng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong những trường hợp này, cần phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để lại những hậu quả không đáng có.

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Từ khóa:   đắp lá thuốc tin y tế sức khỏe

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