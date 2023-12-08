Nhịn cơm, chỉ ăn trứng để giảm cân đón Tết, 2 cô gái trẻ ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu khẩn

Trang làm việc tại một phòng gym ở quận Tây Hồ, cao 1,5 m, nặng 64 kg, được đồng nghiệp tư vấn cách ép cân nhanh bằng cách ăn 10 quả trứng mỗi ngày. Theo đó, cô bắt đầu buổi sáng bằng hai quả trứng luộc (chỉ ăn lòng trắng) kèm một cốc cà phê, trưa và tối cô ăn 4 quả một bữa, chế biến theo cách luộc, chiên, ốp la. Ngoài ra, cô cắt giảm hoàn toàn tinh bột, chỉ ăn thêm rau và thịt, không tiêu thụ bất cứ thực phẩm nào sau 19h.

Theo thông tin từ VnExpress, muốn có vóc dáng thon thả đón Tết, Trang, 28 tuổi, lên kế hoạch ăn trứng trong 30 ngày để giảm 6 kg, song được hai tuần thì ngất xỉu, phải nhập viện.

Tương tự, Linh, 30 tuổi, cao 1,62 m, nặng 68 kg, tự ti với ngoại hình nên lựa chọn cách ép cân cấp tốc bằng trứng. Một ngày Linh ăn 9 quả, kiểm soát số calo nạp vào là dưới 900 kcal. Bữa sáng bắt đầu bằng 3 quả trứng luộc và một ly sữa nguyên chất, bữa trưa gồm 3 quả trứng và rau xanh, ăn 3 quả trứng và một ít hoa quả vào bữa tối. Cô áp dụng trong 5 ngày, cân nặng lập tức giảm 3 kg.

Tuy nhiên, Linh thường xuyên choáng váng, khó tập trung vào công việc. Mỗi khi đói, cô chỉ dám ăn thêm hoa quả lót dạ. Sau một tuần, cân nặng giảm thêm 3 kg nữa, song cơ thể Linh kiệt quệ, mặt xanh xao, phải nhập viện truyền dịch.

Dẫn tin từ VietNamNet, giảm cân quá độ trong thời gian ngắn dễ khiến cơ thể "gặp hoạ":

1. Da bị chảy xệ: Vấn đề thường gặp nhất của quá trình giảm cân quá nhanh là da bị chảy xệ ở vùng bụng, tay và chân. Nguyên nhân là do da mất tính đàn hồi và không có khả năng co dãn với phần còn lại của cơ thể.

2. Sỏi mật: Một tác dụng phụ thường gặp của việc giảm cân nhanh chính là sỏi mật. Nguyên nhân là do sự tích tụ của cholesterol hình thành trong túi mật. Giảm cân là cách tốt để giảm thiểu tình trạng này, tuy nhiên nếu cố gắng ép quá nhanh, cách này lại có thể gây tác dụng ngược khi thúc đẩy quá trình hình thành cholesterol nhanh hơn.

3. Mất cơ: Khi cân nặng của bạn giảm quá nhanh, không chỉ riêng chất béo bị đào thải mà còn làm mất đi các bó cơ cần thiết cho cơ thể. Điều này dẫn đến làm chậm quá trình trao đổi chất và rất có hại cho sức khỏe của bạn.

4. Các bệnh về gan: Nếu thừa cân thường liên quan đến chứng bệnh béo phì, giảm cân nhanh là một yếu tố gây ra các vấn đề về gan. Sự thay đổi đột ngột hàm lượng axit béo của cơ thể chính là nguyên nhân gây ra điều này.

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Dưới đây là những lời khuyên về việc giảm cân lành mạnh

- Giảm tiêu thụ các thực phẩm chế biến sẵn: Những sản phẩm này thường giàu đường và chất béo không lành mạnh, có thể làm tăng mỡ cơ thể và tăng mức đường trong máu khiến bạn nhanh đói ngay sau khi ăn.

- Có một chế độ ăn uống cân bằng: Đảm bảo mỗi bữa ăn đều được cân bằng protein, carbohydrate phức tạp và chất béo lành mạnh. Ăn các loại rau và trái cây sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như tràn đầy năng lượng, no lâu hơn.

- Nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý: Mất ngủ và thiếu ngủ có thể làm tăng mức ghrelin (hormone gây ra cảm giác đói) và giảm sự tiết leptin (hormone giúp bạn no lâu). Nó dẫn đến tình trạng đói liên tục và khiến bạn ăn nhiều.

- Thường xuyên tập thể dục: Vận động là một biện pháp không thể thiếu trong quá trình giảm cân. Tập thể dục giúp đốt cháy calo, giảm mỡ, đồng thời còn giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh hơn và giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.