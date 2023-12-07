Mời thầy cúng đến trừ tà vì nghĩ người thân co giật do bị "ma bắt", đi khám phát hiện có khối u chèn ép thần kinh

Từ đầu năm ngoái, chị Nông Thị Ch. 54 tuổi (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) đã xuất hiện những cơn co giật nửa người, kèm theo các đợt rối loạn trí nhớ, không nhớ việc đang định làm. Gia đình hoang mang, cho rằng chị bị "ma bắt", nên đã mời thầy cúng đến trừ tà ma nhưng không khỏi.

Theo thông tin từ Giáo Dục Thời Đại, ngày 7/12, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân Nông Thị Ch. (54 tuổi, quê tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, người dân tộc Tày) xuất hiện những cơn co giật nửa người, kèm theo có những đợt rối loạn trí nhớ, không nhớ việc đang định làm từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm đó, gia đình hoang mang, cho rằng chị Ch. bị “ma bắt”, nên đã mời thầy cúng đến trừ tà ma nhưng không khỏi. Sau những buổi “trừ tà ma”, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục kéo dài và có phần nặng thêm. Không chịu nổi, chị Ch. đã đến thăm khám tại Bệnh viện K. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối tổn thương vùng não thái dương trái. Đây là nguyên nhân gây co giật, giảm trí nhớ. Các bác sĩ đã giải thích để bệnh nhân cùng gia đình quyết định phẫu thuật, không mê tín.

Sau những buổi “trừ tà ma”, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục kéo dài và có phần nặng thêm - Ảnh: Giáo dục Thời đại Các bác sĩ Bệnh viện K đã tiến hành vi phẫu thuật lấy bỏ khối u. Đồng thời, dùng ứng dụng ghi điện não đồ trong mổ để xác định vùng gây co giật (động kinh), nhằm cắt bỏ vùng gây động kinh cho người bệnh. Sau 4 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công, bệnh nhân tỉnh, chức năng ngôn ngữ và trí nhớ được bảo vệ toàn bộ. Dẫn tin từ Dân Trí, TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K cho biết, người trưởng thành khi có biểu hiện co giật cần chụp phim cộng hưởng từ sọ não để loại trừ các nguyên nhân ở não.

Bệnh nhân tỉnh sau ca phẫu thuật - Ảnh: Dân Trí Trường hợp của chị Ch. được xác định co giật có nguyên nhân, tổn thương còn khu trú rõ ràng. Vì vậy, việc cắt bỏ toàn bộ khối u và vùng gây động kinh giúp người bệnh khỏi cơn động kinh. Kết quả sau mổ đây là khối u máu ở trong não, một dạng u lành tính. Người bệnh không cần điều trị bổ trợ thêm, chỉ cần duy trì thuốc chống động kinh khoảng 1-2 năm. Trường hợp của chị Ch. khá may mắn bởi khối u được xác định là lành tính, ca mổ diễn ra thành công. Nếu chị không tới khám và điều trị sớm thì sức khỏe, chất lượng cuộc sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Câu chuyện này cũng là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người khi có dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám, điều trị kịp thời. Tại Bệnh viện K, trong quá trình khám và điều trị, các bác sĩ vẫn ghi nhận một số trường hợp cả tin, mê tín cho rằng có biểu hiện lạ của cơ thể do "ma bắt", y học không thể điều trị khỏi bệnh. Vì thế, họ không đi khám, bỏ lỡ thời điểm vàng của quá trình điều trị, để lại hậu quả đáng tiếc. Trong đó, không ít trường hợp đến bệnh viện trong tình trạng bệnh đã tiến triển, hiệu quả điều trị không thể khả quan như trước.

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