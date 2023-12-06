'Bác sĩ Hà Duy Thọ' nổi tiếng Facebook chữa bệnh không phép chính thức bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

Tin y tế 06/12/2023 06:16

Thanh tra Sở Y tế xác định ông Thọ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan thẩm quyền xác nhận nội dung.

Theo thông tin từ VnExpress, Sở Y tế TP.HCM xử phạt "bác sĩ" Hà Duy Thọ 104 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh, tịch thu tang vật, buộc tháo gỡ quảng cáo.

Trong quyết định xử phạt được công bố ngày 5/12, Thanh tra Sở Y tế xác định ông Thọ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan thẩm quyền xác nhận nội dung.

Ngoài ra, ông Thọ còn bị phạt vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gồm sản phẩm Pro K, xạ đen với trị giá lô hàng vi phạm 2,35 triệu đồng.

'Bác sĩ Hà Duy Thọ' nổi tiếng Facebook chữa bệnh không phép chính thức bị xử phạt hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1
Khám xét nơi làm việc của 'bác sĩ Thọ' - Ảnh: VnExpress

Trước đó, dẫn tin từ VietNamNet, ngày 14/11, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất và ghi nhận căn nhà của ông Hà Duy Thọ có hoạt động khám chữa bệnh không phép. Ông Thọ không trình ra được bằng cấp và chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh ở thời điểm kiểm tra.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện có "Phiếu khấn nguyện trước khi ăn", phiếu phương pháp OHSAWA công thức số 6, công thức số 7 (phương pháp thực dưỡng) ghi thông tin “BS Hà Duy Thọ”; một số thực phẩm bổ sung, các chai dung dịch có nhãn hiệu "Dr Tho".

'Bác sĩ Hà Duy Thọ' nổi tiếng Facebook chữa bệnh không phép chính thức bị xử phạt hơn 100 triệu đồng - Ảnh 2
Chân dung vị bác sĩ 'tự xưng' - Ảnh: VietNamNet

Trên mạng xã hội, ông Thọ được giới thiệu là bác sĩ với hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành y, công tác tại các bệnh viện lớn. Ông Thọ rao giảng nhiều thông tin thiếu căn cứ về ung thư và dinh dưỡng như "uống sữa gây loãng xương; ăn gạo lứt muối mè, pha nước tương uống, sắn dây, ăn thực dưỡng chữa ung thư hay nước mắm ăn thừa sau 4 tiếng sẽ tạo ra chất gây ung thư".

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Từ khóa:   bác sĩ Hà Duy Thọ Hà Duy Thọ Tin y tế

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