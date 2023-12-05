Điều trị răng tại phòng khám tư, bé trai 8 tuổi bị hoại tử tuỷ răng, mặt sưng nề, không mở được mắt

Theo lời kể của gia đình, trẻ bị đau răng và được đưa đến phòng khám tư ở huyện để điều trị. Sau một đêm dùng thuốc, trẻ sưng nề mặt và mắt, kèm theo sốt cao, rét run, hai mắt gần như không mở được.

Dẫn từ VTV, bé trai 8 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng môi trên sưng nề, tấy đỏ, xóa mờ rãnh mũi má bên phải, ấn đau.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Răng hàm mặt đã thăm khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán bệnh nhi bị viêm tấy lan tỏa má phải do răng 5:3 hoại tử tủy. Bệnh nhi được nhập viện và điều trị tích cực theo đúng phác đồ.

Sau khi thấy tình trạng ngày càng nặng của trẻ, gia đình đã đưa trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Sau 3 ngày chăm sóc và điều trị, hiện bệnh nhi đã hạ sốt, ăn uống được, vùng sưng nề giảm, tiếp tục được chăm sóc và theo dõi sát sao tại khoa.

Viêm tuỷ răng cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tủy răng bị hoại tử có biểu hiện như thế nào?

Phần trong cùng của mỗi răng có các mô liên kết gọi là tủy răng. Tủy răng kéo dài từ chân răng đến thân răng. Bản thân tủy răng là một thiết kế phức tạp của các mạch máu và dây thần kinh giúp giữ cho răng của bạn khỏe mạnh từ bên trong. Tủy răng được chia thành hai phần đó là ống tủy nằm ở dưới cùng của răng và buồng tủy nằm trong thân răng.

Khi bạn mắc các bệnh răng miệng, tủy răng có thể bị ảnh hưởng và cuối cùng chết đi. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe răng miệng khác nếu không được điều trị kịp thời.

Hầu hết các triệu chứng cho thấy răng và tủy răng bên trong của bạn có vấn đề trước khi hoại tử. Điều này là do một khi bắt đầu hoại tử, các dây thần kinh có thể ngừng gửi tín hiệu cảnh báo bạn về bất kỳ cơn đau hoặc khó chịu nào, vì tủy răng đã chết.

Trong giai đoạn đầu của các vấn đề về tủy răng, răng của bạn đặc biệt nhạy cảm với thức ăn hoặc đồ uống lạnh. Đồ ngọt cũng có thể làm chiếc răng bị tổn thương nhiều hơn. Răng của bạn sẽ cảm thấy khó chịu trong khoảng một đến hai giây mỗi lần tiếp xúc với đồ lạnh.

Một khi tủy răng bị hoại tử, bạn hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy áp lực tăng lên ở chiếc răng bị ảnh hưởng khi ăn hoặc nghiến răng. Áp lực này cũng kéo dài vài phút mỗi lần. Nếu bạn không có cảm giác gì ở chiếc răng đó, đây có thể là dấu hiệu của hoại tử.

Một chiếc răng có thể bị hoại tử do bị sâu không được điều trị, chấn thương hoặc có nhiều miếng trám lớn. Khi tủy răng bị hoại tử, có nghĩa là bạn đã bị viêm tủy răng không hồi phục và bạn sẽ phải diệt tủy răng hoặc nhổ răng.

Nguồn: VinMec