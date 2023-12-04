Tại Trung Quốc thông báo số ca mắc các bệnh về đường hô hấp tăng cao, đặc biệt, ghi nhận chùm ca bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em xảy ra tại một số tỉnh miền Bắc nước này.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 4/12, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phát đi thông báo, thời gian gần đây, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận các nước Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Campuchia gia tăng số ca mắc đường hô hấp, cúm A (H5/N1) và COVID-19.

Tại Malaysia, Singapore cũng số ca mắc COVID-19 tăng từ 50 đến 100% so với tuần trước đó, hầu hết các ca mắc có triệu chứng nhẹ. Cơ quan y tế các nước này nhận định nguyên nhân bắt đầu vào thời điểm du lịch cuối năm và giảm khả năng miễn dịch của người dân.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc nhận định nguyên nhân chính do đang vào mùa đông, thời tiết lạnh, thay đổi bất thường. Kết quả giám sát ghi nhận, các tác nhân được phát hiện chủ yếu là virus cúm; ngoài ra còn có virus Rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, virus hợp bào hô hấp, adenovirus.

Tại Campuchia, ngày 24/11 ghi nhận thêm 1 ca mắc cúm A/H5N1 ở người. Như vậy trong năm 2023, nước này ghi nhận 6 ca mắc ở người, trong đó 3 ca tử vong.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, các chuyên gia cảnh báo hiện Việt Nam đang vào mùa đông - xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi thất thường dễ làm xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương, du lịch cuối năm tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, có thể làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Đặc biệt với nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như trẻ em có sức đề kháng yếu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Để phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như:

- Đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người.

- Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; súc miệng, họng bằng nước súc miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể trạng.

- Thực hiện ăn chín, uống chín; đảm bảo an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc, gia cầm.

- Tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở… Khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.