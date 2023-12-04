Bà lão sinh đôi một trai, một gái ở tuổi 70, trở thành 1 trong những thai phụ lớn tuổi nhất thế giới

Cặp song sinh chào đời sớm ở tuần thai thứ 31 và phải nuôi trong lồng kính, tuy nhiên hiện sức khỏe của hai bé đều tốt.

Theo VTC News dẫn nguồn từ New York Post, ngày 29/11, bà Safina Namukwaya sinh hai con tại Cơ sở Quốc tế Bệnh viện Phụ nữ ở Thủ đô Kampala của Uganda. Bà mang thai nhờ thụ tinh nhân tạo với trứng của một người hiến tặng và tinh trùng của bạn trai.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ NBC, bà Namukwaya, sống ở vùng nông thôn Masaka, cách thủ đô Kampala khoảng 120 km về phía tây, hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đi lại sau khi sinh con.

Namukwaya là người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con tại bệnh viện Kampala, nơi chuyên giúp đỡ các cặp vợ chồng gặp khó khăn về khả năng sinh sản. Sau khi vượt cạn, sức khỏe của bà Safina ổn định, bà có thể nói chuyện và đi lại.

"Không cách nào diễn tả được niềm vui của tôi vào lúc này. Phụ nữ ở tuổi 70 bị cho là sức khỏe yếu, không thể mang thai và sinh nở hay chăm sóc em bé, nên thật kỳ diệu khi được đón cặp song sinh này", bà cho hay.

Bà Namukwaya từng sinh một bé gái năm 2020, sau khi bị chế giễu là "người phụ nữ bị nguyền rủa" do không sinh được con. Người chồng đầu tiên của bà qua đời năm 1992, để lại bà lẻ loi không con cái và bà gặp người chồng hiện tại năm 1996.

Cụ bà Safina Namukwaya - Ảnh: Trung tâm Sinh sản và Bệnh viện Phụ nữ Quốc tế

Tuy nhiên, bà Namukwaya thất vọng vì chồng không đến thăm kể từ khi bà nhập viện sinh con.

"Có lẽ ông ấy không vui khi tôi sinh đôi. Đàn ông không muốn vợ sinh đôi vì sợ gánh nặng đi kèm", bà cho hay.

Tiến sĩ Sali là bác sĩ khoa sản nổi tiếng ở khu vực Đông Phi. Trung tâm Sinh sản và Bệnh viện Phụ nữ Quốc tế do ông thành lập, chuyên giúp đỡ những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Những đột phá trong nghiên cứu đang cải thiện tỷ lệ thành công của phương pháp IVF. Năm 2019, một cụ bà Ấn Độ 73 tuổi đã sinh đôi nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.