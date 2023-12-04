Hà Nội tiếp tục ghi nhận bệnh nhân mắc uốn ván, đã có 3 ca tử vong trong năm 2023

Tin y tế 04/12/2023 06:10

Uốn ván là một loại bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao. Đây là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani phát triển tại vết thương gây ra.

Theo thông tin từ VTV, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc uốn ván, nâng số mắc từ đầu năm 2023 đến nay là 25 trường hợp (tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 (10/0)), trong đó 3 trường hợp đã tử vong.

Bệnh nhân là nam, 66 tuổi, địa chỉ tại Ba Vì. Ngày 12/11, bệnh nhân bị vết thương ở ngón cái của chân phải và không tiêm phòng uốn ván. Đến ngày 14/11, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được chẩn đoán mắc uốn ván. Bệnh nhân đang được các bác sĩ của bệnh viện điều trị tích cực.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận bệnh nhân mắc uốn ván, đã có 3 ca tử vong trong năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, theo các chuyên gia y tế, uốn ván là một loại bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao. Đây là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani phát triển tại vết thương gây ra. Tuy vậy, bệnh có thể phòng ngừa được bằng việc tiêm vaccine đầy đủ, trong đó quan trọng nhất là tiêm phòng chủ động, trước khi bị vết thương.

Với người lớn, dự phòng chủ động bằng cách tiêm liều cơ bản gồm 3 liều, 2 liều đầu cách nhau ít nhất 1 tháng và tiêm nhắc lại sau liều thứ hai từ 6-12 tháng, sau đó tiêm nhắc lại mỗi 10 năm.

Khi đã tiêm đủ 3 liều cơ bản từ 5 đến 10 năm, nếu bị vết thương lớn và có nguy cơ bị uốn ván thì cần tiêm nhắc lại 01 liều vaccine.

Nếu khoảng cách từ liều tiêm nhắc lần cuối cùng đã quá 10 năm thì phải tiêm nhắc lại 01 liều vaccine kể cả với vết thương nhỏ, sạch. Với các vết thương lớn, có nguy cơ bị uốn ván cần tiêm bổ sung 01 liều vaccine kết hợp với huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT).

 

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Từ khóa:   uốn ván tin y tế sức khoẻ

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