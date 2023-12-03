Tự đấu nối pin cũ đồ chơi dẫn đến phát nổ, cháu bé 8 tuổi dập nát bàn tay

Nuôi dạy con 03/12/2023 06:15

Trẻ đã sử dụng pin cũ từ đèn lồng trung thu nối lại với nhau làm đồ chơi, không may trong quá trình đấu, nối pin với đồ chơi, một trong số cục pin đã nổ. 

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết đã tiếp nhận bệnh nhi bé trai 8 tuổi tên M.A, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn (Lạng Sơn) nhập viện cấp cứu do pin cũ đồ phát nổ.

Theo gia đình kể lại, trẻ đã sử dụng pin cũ từ đèn lồng trung thu nối lại với nhau làm đồ chơi, không may trong quá trình đấu, nối pin với đồ chơi, một trong số cục pin đã nổ. 

Ngay khi phát hiện, người nhà lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để cấp cứu.

Tự đấu nối pin cũ đồ chơi dẫn đến phát nổ, cháu bé 8 tuổi dập nát bàn tay - Ảnh 1
Cháu bé tự đấu nối pin cũ đồ chơi - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Sau khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, bệnh nhi được chẩn đoán vết thương phức tạp 2 bên bàn tay, đa vết thương phần mềm và gãy vỡ xương đốt bàn ngón 5 tay trái.

Các bác sĩ đã tiến hành lọc bỏ dị vật, đặt lại xương, găm đinh và tạo hình lại bàn tay trái. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Hiện tại, tình trạng bé trai đã ổn định, tỉnh táo và đang được chăm sóc hậu phẫu.

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, theo các bác sĩ tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, hiện nay có nhiều trường hợp trẻ sử dụng, tái chế pin từ đồ chơi cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém và phát nổ dẫn đến những tổn thương hết sức nặng nề.

Do vậy, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần lựa chọn đồ chơi có nhãn mác, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho trẻ. Mặt khác, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi đúng cách, đặc biệt là những đồ chơi có sử dụng pin như ôtô, đèn lồng phát sáng… Các đồ chơi có pin không được để gần những nơi có nguồn nhiệt cao, tránh va đập mạnh.

Đặc biệt, phu huynh cần nhắc nhở trẻ không được tự ý tái chế, chế tạo, đấu nối pin cũ để chơi, phòng tránh nguy cơ phát nổ dẫn đến những thương tích đáng tiếc, đe dọa đến tính mạng. Nếu đồ chơi hay pin cũ có dấu hiệu hư hỏng, tốt nhất nên xử lý loại bỏ đúng cách.

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