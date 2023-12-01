Người đàn ông vạm vỡ bỗng thành tàn phế suốt đời, bác sĩ cảnh báo nguyên nhân đến từ triệu chứng hay gặp sau tập gym

Tuy nhiên, tình trạng này không những không thuyên giảm, mà còn nặng dần lên. Chỉ sau 2 ngày, chân của anh dần chuyển sang màu tím, cơn đau ngày càng dữ dội và sau đó chuyển tê bì, mất cảm giác.

Theo thông tin từ Dân Trí, phát hiện chân trái hơi sưng và đau nhưng vì nghĩ là triệu chứng sau khi tập thể hình với anh độ cao, người đàn ông 35 tuổi, sống tại Hà Nội đã chủ quan không đi khám.

Hơn một năm sau, anh tiếp tục phải vào viện khi xuất hiện triệu chứng đau ngực. Kết quả thăm khám cho thấy, huyết khối (cục máu đông) xuất hiện ở tĩnh mạch chân phải, nguy hiểm hơn là huyết khối ở tâm thất và động mạch phổi hai bên. Tình trạng này có thể dẫn đến nhồi máu phổi và tắc động mạch phổi.

Đến bệnh viện thăm khám, anh được chẩn đoán bị huyết khối tĩnh mạch sâu chân bên trái. Vì thời điểm đến bệnh viện quá muộn, chân trái đã hoại tử hết phải cắt bỏ.

Người này là một bệnh nhân đang được ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội bệnh mạch máu Việt Nam điều trị.

Theo BS Mạnh, bệnh nhân gặp phải tình trạng huyết khối nặng. Sau khi xuất viện vẫn phải tiếp tục theo dõi rất chặt vì nguy cơ luôn tiềm tàng.

"Trong tim bệnh nhân có huyết khối cũng giống như một "quả bom hẹn giờ". Nếu huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch phổi có thể dẫn đến tử vong. Bệnh nhân cũng cần dùng thuốc chống đông máu suốt đời.

Mặt trái của loại thuốc này là sẽ khiến cơ thể dễ chảy máu hơn, vết thương lâu liền vì không đông được máu. Nếu dùng quá liều có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày, xuất huyết não…", BS Mạnh cho hay.

Theo chuyên gia này, huyết khối là bệnh mạch máu nguy hiểm nhưng nếu được phát hiện sớm, có biện pháp kiểm soát, điều trị thì có thể xử lý hiệu quả không để lại tình trạng nặng nề như nam thanh niên này.

Tuy nhiên, cũng theo BS Mạnh, các triệu chứng ban đầu của huyết khối thường ít được để ý đến hoặc dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề khác nên dễ bị bỏ sót bệnh.

Dẫn tin từ Người Đưa Tin, việc tập luyện quá mức với cường độ cao là một trong số những nguyên nhân thường gặp dẫn đến xuất hiện huyết khối. Khi tập thể hình, chơi thể thao quá mức sẽ khiến các cơ, đặc biệt là cơ chân phát triển mạnh và vô tình chèn ép tĩnh mạch sâu, cản trở máu từ chân đến tim, gây tổn thương và dần dần hình thành huyết khối.

Luyện tập thể thao ở cường độ cao dễ gây nguy hiểm cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Dù đây là tình trạng nguy hiểm có thể gây tàn tật, tử vong nhưng lại ít được những người chơi thể thao chú ý. Đa những người hay tập luyện chỉ quan đến đến vấn đề xương khớp là chính. Do vậy, bác sĩ Mạnh khuyến cáo khi có các triệu chứng bất thường, mọi người cần đến cơ sở y tế, để được bác sĩ thăm khám và phát hiện bệnh, có phương án điều trị kịp thời.