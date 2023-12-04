Người đàn ông mắc bệnh mũi sư tử vô cùng hiếm gặp: Đầu mũi như múi tỏi, to bất thường gây khó thở

Tin y tế 04/12/2023 06:15

Bệnh nhân là ông C., 56 tuổi. Nhập viện giữa tháng 11 tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông cho biết bản thân phát hiện bệnh trứng cá đỏ từ nhiều năm trước nhưng chưa từng điều trị. Hai năm gần đây, vùng da ở mũi đỏ nhiều, tăng tiết nhiều bã nhờn, đầu mũi, cánh mũi lớn dần, phì đại che lấp đường thở.

Theo thông tin từ VietNamNet, người đàn ông ngoài 50 tuổi đến viện với đầu mũi như múi tỏi, to bất thường gây khó thở. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh mũi sư tử.

Bệnh nhân là ông C., 56 tuổi. Nhập viện giữa tháng 11 tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông cho biết bản thân phát hiện bệnh trứng cá đỏ từ nhiều năm trước nhưng chưa từng điều trị. Hai năm gần đây, vùng da ở mũi đỏ nhiều, tăng tiết nhiều bã nhờn, đầu mũi, cánh mũi lớn dần, phì đại che lấp đường thở.

"Trước khi đến viện, bệnh nhân thường xuyên phải thở bằng miệng vì lỗ mũi như có chiếc gối che lấp, rất nghẹt mũi, khó thở, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết.

Người đàn ông mắc bệnh mũi sư tử vô cùng hiếm gặp: Đầu mũi như múi tỏi, to bất thường gây khó thở - Ảnh 1
Phần mũi biến dạng của nam bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Người Lao Động, cũng theo bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, mũi sư tử là một trong các dạng của trứng cá đỏ. Vị trí điển hình của mũi sư tử là ở đầu mũi với hình dáng mũi phì đại, biến dạng. Vùng thương tổn có màu da hoặc màu đỏ. Các mao mạch giãn rộng nổi rõ trên da, có nhiều lỗ nhỏ, tiết bã… Bệnh gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới.

Với bệnh nhân nói trên, sau khi phẫu thuật tạo hình lại đầu mũi và cánh mũi người bệnh đã không còn tình trạng nghẹt mũi, khó thở.

Bác sĩ Quang cho biết trứng cá đỏ là một bệnh lý viêm mạn tính tương đối phổ biến với đặc điểm là mặt lúc nào cũng đỏ bừng, nhất là khi tiếp xúc ánh nắng. Ngoài ra, vùng da mặt có tình trạng giãn mạch, trứng cá nổi thành từng cục to có màu đỏ, sưng tấy... Việc điều trị phụ thuộc vào mức độ của bệnh nhưng thông thường khi người bệnh được chẩn đoán bị trứng cá đỏ cần được điều trị và quản lý, bởi trường hợp nặng sẽ tiến triển thành bệnh mũi sư tử.

Người đàn ông mắc bệnh mũi sư tử vô cùng hiếm gặp: Đầu mũi như múi tỏi, to bất thường gây khó thở - Ảnh 2
Phần mũi trước và sau khi được can thiệp y tế - Ảnh: Người Lao Động

Các bác sĩ cũng cho biết đa số trường hợp bị bệnh mũi sư tử là lành tính nhưng ở một số người, bệnh tiến triển nhanh gây loét, tiết dịch... Khi đó, bệnh có thể đi kèm với tình trạng ung thư biểu mô tế bào đáy nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời.

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Từ khóa:   mũi sư tử tin y tế sức khoẻ

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