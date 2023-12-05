Nhập viện sau cơn đau bụng dữ dội, người phụ nữ 38 tuổi phát hiện huyết tương màu trắng đục như sữa

Huyết tương của người bệnh trắng đục như sữa, khác với bình thường là dịch trong, màu vàng nhạt.

Theo thông tin từ VnExpress, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, hôm 30/11, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng Triglyceride máu, biến chứng suy đa tạng. Huyết tương của người bệnh trắng đục như sữa, khác với bình thường là dịch trong, màu vàng nhạt.

Huyết tương là một thành phần quan trọng của máu, chiếm hơn 50% tổng lượng máu trong cơ thể. Hai thành phần còn lại của máu là bạch cầu và tiểu cầu.

Kết quả chụp CT ổ bụng phát hiện hình ảnh viêm tụy cấp nặng, thâm nhiễm và có dịch ở quanh đuôi tụy. Hội chẩn khẩn giữa Khoa Hồi sức tích cực chống độc và Khoa Nội tiêu hóa nhận thấy tình trạng bệnh nhân rất nặng, cần điều trị nội khoa tích cực và chỉ định thay huyết tương.

Sau 5 ngày điều trị, người phụ nữ tỉnh táo, giảm đau bụng, nồng độ Triglyceride máu về mức bình thường, viêm tụy cấp cải thiện, dự kiến xuất viện trong một tuần tới.

Huyết tương của bệnh nhân được lấy ra có màu trắng đục như sữa - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, bác sĩ Dương Thiện Phước - trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết, có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp, nhiều nhất là do sỏi mật và nghiện rượu (chiếm khoảng 80%), tiếp theo đó là do tăng triglyceride máu.

Đây là nguyên nhân thường ít được chú ý, thường chỉ được nghĩ tới khi không tìm được nguyên nhân khác hay tình cờ phát hiện khi xét nghiệm thấy triglyceride rất cao hoặc thấy mẫu máu trắng đục như sữa.

Phương pháp thay huyết tương là một phương pháp tối ưu dùng điều để điều trị viêm tụy cấp do nguyên nhân tăng triglyceride máu.

Điều lưu ý với các trường hợp viêm tụy cấp là biến chứng đột ngột có tỉ lệ tử vong rất cao, vì vậy khi có các bệnh lý nền như tăng mỡ máu, đái tháo đường, sỏi mật, tiền sử nghiện rượu bia... phải thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời.

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