Nhập viện sau cơn đau bụng dữ dội, người phụ nữ 38 tuổi phát hiện huyết tương màu trắng đục như sữa

Tin y tế 05/12/2023 16:16

Huyết tương của người bệnh trắng đục như sữa, khác với bình thường là dịch trong, màu vàng nhạt.

Theo thông tin từ VnExpress, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, hôm 30/11, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng Triglyceride máu, biến chứng suy đa tạng. Huyết tương của người bệnh trắng đục như sữa, khác với bình thường là dịch trong, màu vàng nhạt.

Huyết tương là một thành phần quan trọng của máu, chiếm hơn 50% tổng lượng máu trong cơ thể. Hai thành phần còn lại của máu là bạch cầu và tiểu cầu.

Kết quả chụp CT ổ bụng phát hiện hình ảnh viêm tụy cấp nặng, thâm nhiễm và có dịch ở quanh đuôi tụy. Hội chẩn khẩn giữa Khoa Hồi sức tích cực chống độc và Khoa Nội tiêu hóa nhận thấy tình trạng bệnh nhân rất nặng, cần điều trị nội khoa tích cực và chỉ định thay huyết tương.

 

Sau 5 ngày điều trị, người phụ nữ tỉnh táo, giảm đau bụng, nồng độ Triglyceride máu về mức bình thường, viêm tụy cấp cải thiện, dự kiến xuất viện trong một tuần tới.

Nhập viện sau cơn đau bụng dữ dội, người phụ nữ 38 tuổi phát hiện huyết tương màu trắng đục như sữa - Ảnh 1
Huyết tương của bệnh nhân được lấy ra có màu trắng đục như sữa - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, bác sĩ Dương Thiện Phước - trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết, có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp, nhiều nhất là do sỏi mật và nghiện rượu (chiếm khoảng 80%), tiếp theo đó là do tăng triglyceride máu. 

Đây là nguyên nhân thường ít được chú ý, thường chỉ được nghĩ tới khi không tìm được nguyên nhân khác hay tình cờ phát hiện khi xét nghiệm thấy triglyceride rất cao hoặc thấy mẫu máu trắng đục như sữa.

Phương pháp thay huyết tương là một phương pháp tối ưu dùng điều để điều trị viêm tụy cấp do nguyên nhân tăng triglyceride máu. 

Điều lưu ý với các trường hợp viêm tụy cấp là biến chứng đột ngột có tỉ lệ tử vong rất cao, vì vậy khi có các bệnh lý nền như tăng mỡ máu, đái tháo đường, sỏi mật, tiền sử nghiện rượu bia... phải thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời.

Hiểm họa khôn lường với sức khỏe khi ăn tiết canh: Nam thanh niên nhiễm 3 loại giun sán ký sinh

Hiểm họa khôn lường với sức khỏe khi ăn tiết canh: Nam thanh niên nhiễm 3 loại giun sán ký sinh

Bệnh nhân cho biết rất thích ăn tiết canh. Đáng chú ý, bệnh nhân ăn đủ các loại tiết canh, từ tiết canh lợn, tiết canh vịt cho đến tiết canh dê, tiết canh gà, tiết canh chó.

Xem thêm
Từ khóa:   viêm tụy cấp huyết tương tin y tế sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 14 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu