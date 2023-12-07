Trị liệu bằng nhiệt tại 1 phòng khám, sao nữ bỏng độ 3, phồng rộp toàn bộ phần lưng và ngực

Tin y tế 07/12/2023 06:10

Trong quá trình sử dụng phương pháp trị liệu bằng nhiệt để hỗ trợ tiêu hóa, nữ người mẫu bất ngờ bị bỏng độ 3 và phải nằm viện 2 tháng.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Daily Mail, người mẫu có biệt danh Game bị bỏng độ 3, phồng rộp toàn bộ phần lưng và ngực dưới sau khi làm trị liệu bằng nhiệt tại một phòng khám.

Phương pháp có tên Phao Ya, trong đó chuyên viên sẽ đốt các loại thảo mộc trên bụng người cần trị liệu để thúc đẩy tiêu hóa.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ban đầu, nữ người mẫu tỏ ra rất thoải mái, vẫn có thể nói chuyện và mỉm cười với trợ lý. Tuy nhiên, khi bác sĩ dùng bật lửa điện đốt hỗn hợp thảo mộc, ngọn lửa gần như ngay lập tức lan sang quần áo và tấm nhựa bên dưới.

Trị liệu bằng nhiệt tại 1 phòng khám, sao nữ bỏng độ 3, phồng rộp toàn bộ phần lưng và ngực - Ảnh 1
Game được trị liệu bằng nhiệt - Ảnh cắt từ clip

Game la hét trong đau đớn, ngọn lửa bùng lên dưới tấm chăn, lan ra lưng cô trong chớp mắt. Cô lăn xuống sàn trong khi được các y tá giữ tay và một người cố gắng dập lửa bằng chăn. Sau đó, khi nhân viên lễ tân phun nước từ bồn rửa vào cơ thể Game, ngọn lửa mới được khống chế.

Game đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ Y tế Thái Lan hôm 4/12."Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn. Tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc của tôi. Một tuần nữa tôi cần đi làm trở lại, nhưng giờ vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện", cô nói.

Theo Người đưa tin dẫn nguồn từ Newsflare, Game cho biết thêm cô bị bỏng cấp độ 3, phồng rộp gần hết lưng và dưới ngực, cô phải điều trị trong hai tháng vì chúng rất đau đớn.

"Tôi phải nằm trên giường suốt hai tháng. Tôi vẫn may mắn là không bị nhiễm trùng. Chúng tôi đã sử dụng bảo hiểm, nhưng hóa đơn bệnh viện của tôi rất đắt. Phòng khám đã không giúp chúng tôi. Bây giờ nó đang ảnh hưởng tới công việc của tôi. Việc điều trị vẫn đang tiếp tục và vết thương của tôi vẫn chưa lành hoàn toàn. Trong khi đó, phía phòng khám vẫn không có tiến triển nào trong xử lý sự việc", Game nói thông qua luật sư của mình.

Trị liệu bằng nhiệt tại 1 phòng khám, sao nữ bỏng độ 3, phồng rộp toàn bộ phần lưng và ngực - Ảnh 2
Lửa bốc cháy phần lưng của cô gái - Ảnh cắt từ clip 

Game và bạn trai của cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ của luật sư nổi tiếng người Thái Guntouch Pongpaiboonwet, còn được gọi là Gun Jompalang, người đã cùng họ nộp đơn kiện phòng khám mà họ tuyên bố đã từ chối chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Ông nói: "Phòng khám và bác sĩ từ chối chịu trách nhiệm, đổ lỗi cho các bên liên quan. Khách hàng của tôi đã phải tự mình gánh chi phí bệnh viện và vết thương của cô ấy thậm chí còn chưa lành. Tôi đang hỗ trợ họ để đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm sẽ phải trả khoản bồi thường phù hợp".

Quan chức Bộ Y tế, bác sĩ Rungruang Kitpathi cho biết đây là lần đầu tiên họ nhận được khiếu nại về phương pháp xử lý nhiệt của Thái Lan. Ông cho biết Bộ sẽ điều tra và hiện đang thu thập thông tin về bác sĩ đã thực hiện thủ thuật thất bại này.

Phao Ya là một phương pháp chữa bệnh truyền thống của Thái Lan sử dụng liệu pháp nhiệt và các liệu pháp thảo dược để điều trị nhiều loại bệnh về thể chất. Một trong những kỹ thuật được sử dụng ở Phao Ya là phương pháp đốt ngải cứu, bao gồm việc đốt thảo mộc ngải cứu khô vào các huyệt đạo cụ thể ở bụng, nó được cho là giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau bụng kinh.

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