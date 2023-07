Trước mổ, trẻ được chẩn đoán tắc ruột sơ sinh/suy hô hấp. Tuy nhiên sau khi mở ổ bụng bé thì phát hiện đây là một trường hợp viêm phúc mạc thời kỳ bào thai. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật gỡ dính toàn bộ quai ruột, cắt đoạn ruột hoại tử, khâu nối đoạn ruột tận tận, rửa ổ bụng dưới.

Theo ThS.BS. Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp, đây là 1 ca phẫu thuật rất khó vì bệnh nhi bị thủng ruột ở trong bào thai, dẫn đến các quai ruột dính kết thành 1 khối.

Hiện tại, sau phẫu thuật 7 ngày, tình trạng sức khỏe trẻ ổn định. Các bác sĩ cũng đã hướng dẫn người nhà cách chăm sóc đúng cho trẻ sau khi ra viện.

Trước đó, chia sẻ trên Báo Dân Trí, Bác sĩ Đặng Nguyễn Quỳnh Như, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, BV ngày càng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh cực nhẹ cân (dưới 1.000 gram).

Trẻ sinh non nhẹ ký thường gặp các vấn đề như bệnh màng trong, bệnh lý võng mạc, đường tiêu hóa, bệnh tim bẩm sinh..., do các hệ cơ quan chưa hoàn thiện. Tỷ lệ sống sót ngay cả ở các nước phát triển với các đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng chỉ đạt 68%, với cân nặng lúc sinh dưới 700 gram. Do đó, việc quản lý và chăm sóc trẻ sơ sinh cực nhẹ ký vẫn còn là thách thức.

Trẻ sơ sinh cực nhẹ cân điều trị tại BV Nhi đồng 1, TPHCM. Ảnh: Dân Trí

Riêng ở trẻ sinh non thủng ruột, tỷ lệ tử vong được báo cáo là 15-70% và có thể còn cao hơn, nếu bệnh nhi có kèm theo những bệnh lý nặng khác.

Có nhiều nguyên nhân gây thủng ruột như viêm ruột hoại tử, bế tắc đường tiêu hóa, giảm tưới máu khu trú do stress, thiếu oxy hoặc sốc, chấn thương cơ học khi cho ăn, thủng ruột tự phát…

Thống kê từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2021, BV Nhi đồng 1 tiếp nhận đến 15 trường hợp trẻ sinh non thủng ruột, bao gồm thủng ruột tự phát (10 ca) và thủng ruột do viêm ruột hoại tử (5 ca). Các trẻ đều rất nhẹ cân và có tuổi thai trung bình 27,4 tuần.

Sau khi được phẫu thuật, có 2 trẻ bị biến chứng nhiễm trùng vết mổ. Một trường hợp bệnh nhi tử vong do hoại tử toàn bộ ruột tiến triển dù được điều trị tích cực. Tất cả 15 trẻ đều có thời gian nằm viện rất lâu (trung bình khoảng 3 tháng).

Sự sống sót lâu dài của trẻ sinh non thủng ruột tự phát đã được cải thiện trong 30 năm qua, bất kể là điều trị dẫn lưu màng bụng (PPD) hay phẫu thuật.

Riêng điều trị viêm phúc mạc do thủng ruột ở trẻ cực nhẹ cân, việc dẫn lưu ổ bụng từ trước và phẫu thuật sau khi điều chỉnh các rối loạn đã cho thấy hiệu quả và an toàn..

Bác sĩ khuyến nghị, các cơ sở sản nhi cần theo dõi để phát hiện triệu chứng sớm thủng ruột của trẻ. Từ đó có những xử trí ban đầu phù hợp và chuyển bệnh nhi đến các trung tâm phẫu nhi để được điều trị kịp thời.