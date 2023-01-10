2 dị vật xuyên thẳng vào lồng ngực thiếu niên 14 tuổi do nổ pháo tự chế: Cảnh báo hiểm họa khó lường

Thiếu niên 14 tuổi gặp tình trạng nghiêm trọng về sức khỏe khi tự mua thuốc pháo trên mạng về chế tạo tại nhà.

Theo Người Lao Động, chiều 9-1, Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) cho biết tại đây vừa tiếp nhận thiếu niên 14 tuổi tự mua thuốc pháo trên mạng về chế tạo pháo ở nhà thì bất ngờ pháo tự chế phát nổ. Khi pháo phát nổ, chiếc máy xay sinh tố gần đó văng vào ngực trái bệnh nhân.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng mặt bỏng, 2 chân và tay đều bị bỏng. Hình ảnh phim chụp X-quang cho thấy trong ngực có 2 dị vật kim loại nằm sau xương ức bên trái, nghi ngờ tổn thương tim.

Hình ảnh dị vật kim loại trong lồng ngực nằm sau xương ức bên trái của bệnh nhân. Ảnh: Người Lao Động

PGS-TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức, cho biết ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng mổ cấp cứu, kịp thời lấy dị vật, khâu vết thương thành thất phải cho bệnh nhân.

Cũng theo VietNamPlus, sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tỉnh, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sỹ đã nhanh chóng mổ cấp cứu kịp thời lấy dị vật, khâu vết thương thành thất phải cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Tim mạch và lồng ngực.

Phó giáo sư Phùng Duy Hồng Sơn thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: VietNamPlus

Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm gần Tết, các vụ tai nạn liên quan pháo tự chế lại gia tăng, để lại hậu quả đáng tiếc, có những trường hợp phải chịu thương tổn suốt đời như cụt tay, bỏng nặng ở vùng mặt, mất thị lực… thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Vì vậy, các bác sỹ khuyến cáo người dân cần chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ; không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ, gây nguy hại cho bản thân và xã hội./.

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