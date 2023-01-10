Dịch Covid-19 mới nhất: Số ca nhiễm tăng ở nhiều quốc gia, tất cả biến thể phụ XBB.1.5 có mặt tại Ấn Độ

Tin y tế 10/01/2023 09:55

Tình hình dịch Covid-19 trong nước và quốc tế đều có dấu hiệu tăng.

Theo Báo Người Lao Động, về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 8-1 đến 16 giờ ngày 9-1, cả nước ghi nhận 71 ca mắc, tăng 19 bệnh nhân so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.834 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.477 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.611.511 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 19 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Dịch Covid-19 mới nhất: Số ca nhiễm tăng ở nhiều quốc gia, tất cả biến thể phụ XBB.1.5 có mặt tại Ấn Độ - Ảnh 1
Diễn biến dịch Covid-19 trong nước. Ảnh: Người Lao Động

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Cũng theo Thanh Niên, một số khu vực trên thế giới ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới tăng, trong khi Ấn Độ cho biết đã phát hiện tất cả biến thể phụ của Omicron trong cộng đồng nước này.

Tại cuộc họp báo ngày 9.1, Giám đốc Ủy ban Y tế tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) Khám Toàn Trình cho biết gần 90% dân số tỉnh đã mắc Covid-19. Hà Nam là tỉnh đông dân thứ ba trên toàn Trung Quốc.

Cũng trong ngày 9.1, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã phát hiện tất cả biến thể phụ của Omicron trong cộng đồng nước này, tại quốc gia có dân số hiện chỉ thua Trung Quốc.

Dịch Covid-19 mới nhất: Số ca nhiễm tăng ở nhiều quốc gia, tất cả biến thể phụ XBB.1.5 có mặt tại Ấn Độ - Ảnh 2
XBB.1.5, biến thể phụ lây lan mạnh nhất đã lan đến Ấn Độ. Ảnh: Thanh Niên

Kể từ cuối tháng 12.2022, Ấn Độ tiến hành xét nghiệm và giải trình tự gien của 324 mẫu sinh phẩm của người mắc Covid-19. Kết quả cho thấy Ấn Độ là nơi tập trung toàn bộ biến thể phụ hiện có của Omicron, có nghĩa là XBB.1.5, biến thể phụ lây lan mạnh nhất, cũng đã lan đến Ấn Độ.

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm chuyên gia Covid-19 của WHO, cho biết XBB.1.5 là biến thể phụ lây lan dữ dội nhất được phát hiện vào thời điểm hiện tại. Năng lực lây lan nhanh chóng của nó nhờ vào những đột biến mới, cho phép virus bám vào tế bào và sao chép dễ dàng.

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế cho hay đã ghi nhận 95.308 ca nhiễm Covid-19 mới và 336 ca tử vong trong ngày 9.1, theo Đài NHK. Số bệnh nhân nặng đang thở máy là 648, giảm 23 so với ngày trước đó.

Tại Tokyo, có 8.199 ca nhiễm Covid-19 mới đã ghi nhận, tăng 662 so với một tuần trước và đánh dấu 5 ngày liên tiếp tăng so với tuần trước.

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Tại Campuchia, Bộ Y tế ngày 9.1 thông báo đã ghi nhận 7 ca nhiễm Covid-19 mới, tăng một ca so với ngày 8.1, và không có ca tử vong mới, theo cổng thông tin Fresh News. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 138.635, trong đó có 3.056 ca tử vong.

Hiện đã có hơn 15,2 triệu liều vắc xin Covid-19, tương đương 95,28% tổng dân số, đã được sử dụng tại Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 9.1 tiếp tục kêu gọi người dân tiêm nhắc lại và tuân thủ các biện pháp y tế để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, theo tờ Khmer Times.

 

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Từ khóa:   Covid-19 XBB.1.5 tình hình dịch Covid-19

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