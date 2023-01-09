Theo VietNamPlus, công tác phòng chống dịch bệnh ngày 8/1 của Bộ Y tế cho biết có 52 ca mắc COVID-19 , giảm nhẹ so với hôm qua; trong ngày có 14 bệnh nhân khỏi.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.508 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 21 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 14 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 4 ca; thở máy không xâm lấn: 0 ca; thở máy xâm lấn: 3 ca; ECMO: 0 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.763 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.477 ca nhiễm).

Theo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 05 về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, đặc biệt ứng phó với biến thể XBB.1.5.

Theo công điện, đến nay dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Song diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường, chưa ổn định.

Biến thể XBB diễn biến phức tạp. Ảnh: Internet

Đặc biệt các biến thể, biến thể phụ của vi rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi. Trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch, lây lan nhanh hơn. Gần đây biến thể phụ XBB.1.5 đã gây các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Vì vậy, để chủ động tăng cường phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của Ban Bí thư, Thủ tướng về đảm bảo Tết, chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng theo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh thông tin, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế, kịp thời thời hướng dẫn trong trường hợp cần thiết. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch; chủ động ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là với dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa đông xuân. Chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để lây lan, bùng phát. Hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong, đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Dự báo biến thể phụ XBB.1.5 xâm nhập là khó tránh khỏi. Ảnh: Internet

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023 đảm bảo phòng, chống dịch.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa trong thời gian Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm. Khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch... tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh phát hiện sớm các biến thể của virus SARS-CoV-2.