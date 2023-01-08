Nghẹt thở giây phút cấp cứu bệnh nhân thủng ruột non nguy cấp do ăn cá rô rán

Tin y tế 08/01/2023 11:42

Sau khi ăn cá rô rán, cụ bà có triệu chứng đau bụng, sốt cao kèm các biểu hiện bất thường.

VietNamNet cho biết, những ngày sau, cơn đau không thuyên giảm nên bà phải vào viện thăm khám.

Gia đình cho biết 3 ngày trước bà có ăn cá rô rán. Sau khi khám bệnh và làm các xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) chẩn đoán người bệnh bị thủng ruột non do dị vật sắc nhọn và chỉ định phẫu thuật nội soi.

Cũng theo VTC, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi ổ bụng cho người bệnh và phát hiện có một lỗ thủng ruột non ở cách góc hồi manh tràng 20cm. Mở tổn thương kiểm tra, bác sĩ thấy một dị vật giống mang cá đâm thủng thành ruột từ trong ra ngoài, xung quanh lỗ thủng ruột được bao phủ nhiều giả mạc và dịch đục. Kíp phẫu thuật đã lấy mảnh xương ra và khâu lại lỗ thủng ruột, rửa sạch bụng và đặt dẫn lưu vùng mổ.

Nghẹt thở giây phút cấp cứu bệnh nhân thủng ruột non nguy cấp do ăn cá rô rán - Ảnh 1
Dị vật được lấy ra. Ảnh: VTC News

Theo TS.BS Vũ Đức Thụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa và tổng hợp, trước đây, phương pháp điều trị thủng ruột do dị vật chủ yếu là mổ mở. Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, trong những năm gần đây, hầu hết người bệnh được điều trị bằng phẫu thuật nội soi.

Hiện tại, sức khỏe người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, trung tiện được, hết đau bụng và dự kiến ra viện sớm. Trước đó, bệnh viện này cũng đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp thủng ruột hoặc tắc ruột do dị vật khi ăn uống.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt là người cao tuổi cần thận trọng khi ăn uống, tránh ăn các chất khó tiêu như măng khô, quả hồng, ổi, các loại rau quả có vị chát.

Đặc biệt, người già khi ăn cá, thịt gà cần loại bỏ hoàn toàn xương để tránh hóc phải dị vật. Bên cạnh đó, nhiều người hay có thói quen xỉa răng ngậm tăm cũng có thể khiến dị vật lọt vào đường tiêu hóa bất kỳ lúc nào và gây thủng ống tiêu hóa.

 

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