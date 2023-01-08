Hãi hùng giây phút bác sĩ lôi con đỉa dài 6 cm 'ăn sâu' trong mũi thiếu niên 15 tuổi khiến bệnh nhân khó thở, tổn thương

Tin y tế 08/01/2023 11:55

Các bác sĩ đã phải làm việc rất thận trọng vì con vật đã kí sinh trong mũi thiếu niên 15 tuổi gây khó thở, tổn thương những ngày qua.

Thông tin từ VnExpress cho hay, ngày 7/1, các bác sĩ Bệnh xá Quân y (Quân khu 4) đóng ở huyện Kỳ Sơn gắp thành công một con đỉa rừng dài khoảng 6 cm trong mũi bệnh nhân.

"Con đỉa đã hút nhiều máu, bám chắc vào hốc mũi. Chúng tôi phải cẩn thận khi gắp ra ngoài, tránh tổn thương cho thiếu niên", bác sĩ Nguyễn Công Minh, nói.

Theo Người Lao Động trước đó, gia đình đưa em Vừ Bá C. (SN 2008, ở bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đến bệnh xá khám trong tình trạng khó thở, một bên lỗ mũi trái khó chịu và chảy máu. Tại đây, qua thăm khám các bác sĩ phát hiện trong hốc mũi bệnh nhân có một con đỉa lớn.

Hãi hùng giây phút bác sĩ lôi con đỉa dài 6 cm 'ăn sâu' trong mũi thiếu niên 15 tuổi khiến bệnh nhân khó thở, tổn thương - Ảnh 1
Bác sĩ gắp con đỉa dài 6 cm từ mũi nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Thấy thiếu niên 15 tuổi khó thở và chảy máu, gia đình đưa tới cơ sở y tế kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một con đỉa dài sống trong hốc mũi. Ngay sau đó, kíp trực đã tiến hành thủ thuật nội soi mũi gắp con đỉa ra ngoài. Hiện, người bệnh đã ổn định sức khỏe.

Các bác sĩ cảnh báo không nên uống nước suối, rừng, khi ăn rau sống phải rửa sạch. Nếu có biểu hiện khó chịu vùng cổ, ngứa, chảy máu, nước mũi... cần đến bệnh viện khám để được hỗ trợ y tế.

 

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Từ khóa:   con đỉa Bệnh xá Quân y kí sinh

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