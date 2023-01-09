Mẫu nước thải thu thập trên các chuyến bay 96% chứa SARS-CoV-2?

Tạp chí Forbes ngày 9.1 đăng bài phân tích của tác giả Bruce Y. Lee nhận định về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên các chuyến bay, trong bối cảnh ngày càng ít hành khách đeo khẩu trang .

Theo Thanh Niên, thử nghiệm tại Malaysia cho thấy mẫu nước thải thu thập từ tháng 6-12.2022 trên 28 trong số 29 chuyến bay có chứa SARS-CoV-2 gây Covid-19 .

Theo kết quả phân tích, mẫu nước thải từ 28 trong số 29 chuyến bay ở Kuala Lumpur, thu thập từ tháng 6-12.2022 có chứa SARS-CoV-2, tương đương 96%.

Kết quả của Phòng thí nghiệm Y tế công cộng quốc gia Malaysia (MLAK) có thể khiến nhiều hành khách phải suy nghĩ lại trước khi quyết định không đeo khẩu trang trên máy bay.

Kiểm soát tình hình Covid-19 bằng mẫu nước thải. Ảnh: Internet

Theo tờ Sinar Harian đưa tin cuộc thử nghiệm nằm trong kế hoạch giám sát tình hình Covid-19 bằng cách thử mẫu nước thải từ nhiều nơi khác nhau.

“Điều này có nghĩa là ít nhất một người trên chuyến bay bị nhiễm Covid-19 và đang lây lan SARS-CoV-2. Và trên chuyến bay một giờ có nghĩa là thời gian lây lan trong khoang kéo dài 1 giờ”, theo tác giả Lee.

Ông Jerome Adams, cựu Tổng Y sĩ Mỹ bình luận: "Với phi công khuyên tôi cởi khẩu trang để “thở tự do”, tôi hy vọng ông đã không gây hại cho bất cứ hành khách dễ tổn thương nào với hành động và lời khuyên này, và hy vọng ông không nhiễm và bị hậu Covid-19 từ 96% nguy cơ lây nhiễm hằng ngày”.

Theo Người Lao Động, về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 7-1 đến 16 giờ ngày 8-1, cả nước ghi nhận 52 ca nhiễm, tiếp tục giảm so với hôm qua. Đây là ngày có số ca mắc giảm sâu nhất trong gần 2 năm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.525.763 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.477 ca nhiễm).

Công tác kiểm dịch cần được nâng cao. Ảnh: Internet

Trong ngày, cả nước có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.611.508 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 21 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Cũng theo VnExpress, trước tình hình biến thể mới, Bộ Y tế cho biết hệ thống giám sát ghi nhận biến chủng XBB xuất hiện tại Tây Ninh, trước đó là TP HCM, cảnh báo nguy cơ ca mắc Covid-19 tăng.

Ngày 7/1, Bộ Y tế thông báo như trên, song không nêu cụ thể số ca mắc biến chủng này, đồng thời cảnh báo nCoV đã liên tục biến đổi, tạo ra biến chủng mới. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận trên 500 biến chủng khác nhau, chủng Omicron chiếm chủ đạo các ca mắc toàn cầu.

Trong đó, biến chủng phụ XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10/2022, hiện lây lan ở hơn 70 quốc gia, theo WHO. Gần đây, chủng XBB.1.5 đang gây đợt bùng phát dịch mới ở Mỹ, ghi nhận tỷ lệ mắc biến chủng này tăng từ 4% lên 41%, trong đó gần nửa số ca mắc là do XBB.1.5 gây ra. Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc dự báo chủng XBB và XBB.1.5 sẽ dần chiếm ưu thế so với các chủng phụ của Omicron khác trong thời gian tới.

Biến chủng mới của Omicron. Ảnh: Internet

Bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO Việt Nam, cho biết XBB có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến chủng khác của Omicron. Tuy nhiên, vaccine Covid-19 hiện tại vẫn có thể phòng khả năng diễn biến tình trạng bệnh nặng, tử vong.

Đánh giá Omicron XBB, PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng Đại học Y Dược TP HCM, cho biết các nghiên cứu ban đầu cho thấy chủng này không làm tăng độc lực của virus nhưng có khả năng lẩn tránh miễn dịch một phần.

Để phòng ngừa, người dân cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, không tụ tập đông người nếu không cần thiết; tiêm chủng theo khuyến cáo; theo dõi tự phát hiện và xét nghiệm Covid-19, đặc biệt ở người có nguy cơ bệnh tiến triển nặng, để có thể tự cách ly và được điều trị với thuốc kháng virus.