Chiều ngày 20/4, Hà Nội và 4 tỉnh khác ghi nhận thêm 10 ca nhiễm COVID-19

Tin y tế 20/04/2021 20:01

Chiều nay, Bộ Y tế thông báo phát hiện 10 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 2.801 ca. Các ca mới ghi nhận được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, các ca bệnh mới được cách ly ngay tại Hưng Yên (1), Hòa Bình (2), Nghệ An (1), Đà Nẵng (05), Hà Nội (1). Cụ thể:

CA BỆNH 2792 (BN2792) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 6/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 2793 (BN2793) ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

CA BỆNH 2794 (BN2794) ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

BN 2793-2794 từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Vân Đồn ngày 6/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hòa Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

CA BỆNH 2795 (BN2795) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vinh ngày 14/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nghệ An. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/4 1 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

CA BỆNH 2796 (BN2796) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

CA BỆNH 2797 (BN2797) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

BN 2796-2797 từ Rumani nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 15/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

CA BỆNH 2798 (BN2798) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 6/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

CA BỆNH 2799 (BN2799) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lục Nam, Bắc Giang.

CA BỆNH 2800 (BN2800) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BN 2799-2800 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 5/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

CA BỆNH 2801 (BN2801) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

Trong đó, bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Quatar và Singapore, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 17/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

covid19
Chiều ngày 20/4, Hà Nội và 4 tỉnh khác ghi nhận thêm 10 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 2.801 ca mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly để theo dõi sức khỏe là hơn 40.000 người bao gồm các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày hôm nay đã có 15 ca khỏi bệnh: BN1701-BN2384-BN2472-BN2519-BN2595-BN2596-BN2597-BN2626-BN2620-BN2650-BN2624-BN2604-BN2621-BN2622-BN2598Như vậy, Việt Nam có 2.490/2.801 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 35 ca tử vong, 4 ca tử vong sau khi âm tính từ 3-4 lần. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 40 người đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần.

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